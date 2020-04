Football, una storia vera, Sandra Bullock da Oscar: "The Blind Side" è un film da non perdere

Credit Foto From Official Website

La pellicola, uscita nel 2009, si basa sulla storia di Michael Oher, ragazzo di colore dall'adolescenza tormentata che viene adottato da una famiglia bianca benestante e riesce a diventare una stella del football, fino all'NFL. Il film è incentrato sul libro di Michael Lewis "The Blind Side: Evolution of a Game" ed è un mix perfetto tra sport, riscatto sociale e grandi emozioni.

Quando racconti una storia vera riuscendo a unire temi sempre attuali come lo sport, il riscatto sociale e la questione razziale in una grande città come Memphis nel cuore degli Stati Uniti, difficilmente sbagli. E infatti il film "The Blind Side", uscito nel 2009 con una straordinaria Sandra Bullock, è stato un successo come dimostrano i 309 milioni di incasso a fronte dei 29 milioni spesi. Si tratta di una pellicola incentrata sul football americano, tratta dall'omonimo libro di Michael Lewis che racconta la vita di Michael Oher dalla sua problematica adolescenza - senza una famiglia, praticamente senza un tetto e con un grado di alfabetizzazione appena sufficiente - fino a quando diviene un giocatore di football americano professionista coi Baltimore Ravens.

Michael Oher, interpretato nel film da un eccellente Quinton Aaron, è un ragazzone all'ultimo anno di liceo che dorme sul divano di un amico, ha perso il padre e non sa che fine ha fatto la madre, da cui è stato separato da piccolo per i problemi di droga. Proprio grazie all'intercessione del padre dell'amico, riesce ad entrare alla scuola cattolica Wingate Christian School per le sue presunte qualità col football. In quella scuola però Michael, soprannominato "Big Mike", è una sorta di panda albino, in un luogo frequentato esclusivamente da ragazzi bianchi e elevata classe sociale.

Struggente il fatto che sia sempre vestito allo stesso modo, con scarpe rotte e vada in giro con un sacchetto di plastica con qualche ricambio: i suoi unici averi. Introverso, taciturno, quasi spaventato e impaurito anche per quella stazza così diversa, non ha amici finchè non entra in contatto col piccolo "S.J." Tuohy, saputello e grande appassionato di football, secondogenito della famiglia Tuohy. La scintilla scatta una sera con la pioggia, dove Mike gira cercando un posto per ripararsi (vorrebbe andare nella palestra della scuola), e viene accolto a casa Tuohy, "raccolto" sostanzialmente di forza dalla signora Leigh Anne, appunto Sandra Bullock, premio Oscar nel 2010 per l'interpretazione.

La signora Leigh Anne prende a cuore la sua storia, decide di aiutare Michael e convince il marito ad adottarlo. Il ragazzo, diffidente e taciturno, pian piano si scioglie, si sente parte della famiglia e si fa aiutare sia nello studio, sia nell'inserimento nella squadra di football dove diventa un'assoluta stella e ottiene l'interesse delle migliori università. Nonostante le difficoltà e diversi imprevisti nel percorso, iniziato con una salita durissima, Michael diventa una stella dell'NFL, soprattutto riscatta la propria condizione, vince le insicurezze, le paure, e dimostra che ce la si può fare anche se si arriva dal ghetto e senza un padre e una madre.

Il significato di "Blind Side", "Lato cieco"

Il protagonista della storia Michael Oher, che poi in carriera giocherà nei Baltimore Ravens e vincerà anche un Super Bowl, gioca nel ruolo di offensive tackle, uno dei cinque elementi della linea d'attacco che difende il quarterback, il lanciatore e cervello della squadra, dai placcaggi e tentativi di metterlo a terra da parte dei difensori. Nello specifico, il tackle deve difendere il "lato cieco" del quarterback da un eventuale placcaggio ("blind side"). Nel film questo concetto si allarga alla vita del protagonista: Michael è uno spirito protettivo, difende sè stesso, la sua dignità, dalle insicurezze e da quelli che provano a metterlo in difficoltà, e difende tutti quelli che gli vogliono bene, i membri della famiglia Tuohy e poi i compagni di squadra.

