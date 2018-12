Delineata la griglia dei playoff NFL: New Orleans Saints e Kansas City Chiefs teste di serie

Si è conclusa la stagione regolare della NFL con la 17esima settimana, che ha regalato le ultime emozioni prima della post-season che scatterà da sabato e ci porterà fino al SuperBowl di Atlanta. Si è andata, quindi, a delineare la griglia dei Playoffs, con le 12 squadre qualificate (6 per Conference) che ora sanno quali saranno i loro destini nel momento clou della stagione.

Nella AFC sono i Kansas City Chiefs ed i New England Patriots le prime due teste di serie con la squadra di Patrick Mahomes che avrà il vantaggio del campo lungo tutti i Playoffs. Nell’ultima settimana i bianco-rossi si sono liberati 35-3 degli Oakland Raiders, mentre Tom Brady e compagni hanno dominato 38-3 i New York Jets.

Si qualificano in terza posizione gli Houston Texans che vincono 20-3 contro i Jacksonville Jaguars, mentre in quarta si classificano i Baltimore Ravens che superano in un match all’ultimo respiro i Cleveland Browns 26-24 ed eliminano i Pittsburgh Steelers. Quinta posizione per i Los Angeles Chargers che passano 23-9 in casa dei Denver Broncos, mentre la testa di serie numero 6 spetta agli Indianapolis Colts che dominano 33-16 in casa dei Tennessee Titans, eliminandoli dalla corsa.

Nella NFC, invece, sono i New Orleans Saints (che nell’ultimo turno risparmiano i titolari e perdono 14-33 contro i Carolina Panthers) ad avere il fattore campo dalla loro, con i Los Angeles Rams che, seconda testa di serie, potranno saltare il primo turno dopo un match da pallottoliere vinto per 48-32 contro i San Francisco 49ers. Alle loro spalle i Chicago Bears che chiudono la stagione dominando 24-10 in casa dei Minnesota Vikings ed i Dallas Cowboys che passano 34-33 in casa dei New York Giants. Raggiungono i playoffs anche i Seattle Seahawks (27-24 agli Arizona Cardinals) ed i campioni in carica, i Philadelphia Eagles, che passeggiano 24-0 in casa dei Washington Redskins e acciuffano la posizione numero 6.

I match del Wild Card Round (orari italiani):

AFC: Houston Texans-Indianapolis Colts, sabato 5 gennaio ore 22.35

NFC: Dallas Cowboys-Seattle Seahawks: domenica 6 gennaio ore 02.15

NFC: Chicago Bears-Philadelphia Eagles: domenica 6 gennaio ore 22.40

AFC: Baltimore Ravens-Los Angeles Chargers: domenica 6 gennaio ore 19.05

I RISULTATI DELLA 17esima SETTIMANA:

Buffalo Bills (6-10) – Miami Dolphins (7-9): 42-17

Green Bay Packers (6-9-1) – Detroit Lions (6-10): 0-31

Houston Texans (11-5) – Jacksonville Jaguars (5-11): 20-3

New England Patriots (11-5) – New York Jets (4-12): 38-3

New Orleans Saints (13-3) – Carolina Panthers (7-9): 14-33

New York Giants (5-11) – Dallas Cowboys (10-6): 35-36

Tampa Bay Buccaneers (5-11) – Atlanta Falcons (7-9): 32-34

Baltimore Ravens (10-6) – Cleveland Browns (7-8-1): 26-24

Kansas City Chiefs (12-4) – Oakland Raiders (4-12): 35-3

Minnesota Vikings (8-7-1) – Chicago Bears (12-4): 10-24

Pittsburgh Steelers (9-6-1) – Cincinnati Bengals (6-10): 16-13

Washington Redskins (7-9) – Philadelphia Eagles (9-7): 0-24

Denver Broncos (6-10) – Los Angeles Chargers (12-4): 9-23

Los Angeles Rams (13-3) – San Francisco 49ers (4-12): 48-32

Seattle Seahawks (10-6) – Arizona Cardinals (3-13): 27-24

Tennessee Titans (9-7) – Indianapolis Colts (10-6): 17-33

alessandro.passanti@oasport.it