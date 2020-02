Come ci si sente quando qualcun altro decide al nostro posto? Quando un ordine superiore prestabilito ci nega addirittura una prima chance per fare bene? Nella mente di Matthew Cherry questo “ordine superiore” è stato il gioco che ha amato da sempre, il football. Nel football, forse in più di altri sport, il confine tra le parole “business” e “gioco” è molto labile. I giocatori sono inseriti in un complesso sistema di selezione sin dai 18 anni, preda degli scout più attenti che registrano e pianificano ogni loro prestazione. I vari draft (eventi in cui le principali squadre nazionali selezionano le future promesse provenienti da tutti gli angoli d’America), le scelte delle franchigie, le etichette dei college che un atleta frequenta: sono questi i fattori che, oltre all’effettivo talento, plasmano il futuro dei giocatori. Il problema manifestato da molti di loro è proprio questa mancanza di libertà decisionale: il loro destino è costantemente in mano ad altri.

Non c’è spazio per tutti, nemmeno per quelli come Matthew Cherry, che nel 2004 passò inosservato al draft, nonostante uscisse con dei numeri promettenti dal college. Poi una serie di provini per diverse squadre della lega, dimenticato costantemente tra le riserve delle riserve, fino a rinunciare alla sua carriera da giocatore nel 2007, dopo aver vissuto in 9 città e 3 nazioni diverse nell’arco di soli 3 anni.

Dai nostri televisori siamo abituati a vedere la crème de la crème, ovvero gli atleti che rasentano la perfezione per prestazioni e costanza, siamo abituati a vedere gli atleti più fortunati: quelli che un’opportunità, a differenza di Cherry l’hanno avuta. Gran parte dei milioni di giocatori di football presenti sul suolo americano, una volta finito il proprio percorso al college, non calcherà mai più un campo: questo perchè il football non è il classico sport che si può giocare tra amici nel proprio tempo libero, è una disciplina che richiede alte prestazioni fisiche e costose attrezzature. È uno sport di privilegiati, ed è bellissimo così. E Matthew Cherry, un bel giorno, ha capito di non esserlo. Decide dunque che quella tanto ambita opportunità se la sarebbe fabbricata da solo: così comincia a inseguire la strada dell’arte. Una strada certamente in salita, soprattutto considerata la sua carriera precedente.

" Ho sempre dovuto crearmi da solo le mie opportunità e capire da solo come giravano le cose. Fortunatamente ha sempre funzionato. E credo che questo sia l’aspetto migliore dell’essere un atleta, la consapevolezza che se ci si fissa un obiettivo e si lavora duro, si può sempre conseguirlo. "

Dal 2007 è andato alla caccia di fortuna avventurandosi nei meandri di Hollywood, venendo pagato pochi spiccioli al mese tra stazioni radiofoniche e televisive, dovendo combattere continuamente i pregiudizi sui giocatori di football inseriti nell’industria, considerati spesso troppo altezzosi e incapaci di imparare.

“Hair love” è il titolo del corto animato da lui diretto, finanziato attraverso una campagna Kickstarter attraverso la quale ha potuto raccogliere ben 300.000$ per il suo progetto. Il breve cartone animato tratta della storia di un giovane padre di colore alle prese coi capelli ribelli della figlia. La scelta di tale concept non è un caso, poichè l’opera ha l’obiettivo di supportare il Crown Act, una nuova legge americana che vieta le discriminazioni inerenti la diversità di capelli.

Attraverso la storia possiamo notare un chiaro riflesso della vita di Matthew Cherry, dal tema del “doversela cavare in qualche modo da soli” a quello della vita, definita come un percorso lungo e difficile, ma che se affrontato con pazienza e amore, può portare a grandi soddisfazioni. Non a caso, “Hair Love” ha appena vinto l’oscar come miglior cortometraggio d’animazione.

Cherry succede a Kobe: "Questo Oscar è dedicato a lui"

Matthew Cherry è diventato così il secondo atleta a vincere tale ambito premio...Ma chi fu il primo?

L’altro sportivo capace di portarsi a casa la statuetta fu Kobe Bryant, che trionfò nella stessa categoria di Cherry con il cortometraggio “Dear Basketball”, versione animata di una lettera che Black Mamba aveva scritto per The Players’ Tribune annunciando il suo ritiro dal basket. Cherry ha dedicato la vittoria proprio a Kobe :

" Questo premio è dedicato a Kobe Bryant, con la speranza che tutti possano vivere una seconda vita come la sua. "

“Black Hair” e “Dear Basketball” sono due opere d’animazione molto diverse, sia in stile che in significato. Tuttavia, entrambe testimoniano lo stesso amore per un gioco, quello più profondo, quello della vita. Sono due opere che mostrano da due prospettive di carriera opposte l’affannosa ricerca della medesima opportunità: quella di poter raccontare una storia.