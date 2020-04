Coronavirus, Tom Brady si allena in un parco chiuso a Tampa: allontanato dalle autorità

Durante la quarantena imposta per scongiurare le conseguenze peggiori legate al Coronavirus, non tutti gli atleti sono riusciti a rispettare le regole. É la storia di Tom Brady, pizzicato dalle autorità durante un allenamento in un parco chiuso della sua nuova città, Tampa.

Il Coronavirus ha graziato il football americano, per ora. L’epidemia si è riversata sugli Stati Uniti subito dopo la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. La NFL ha dunque avuto tempo per ricompattarsi durante la offseason. Tranne per quanto riguarda una burrascosa organizzazione telematica del Draft, lo sport più amato in America dovrebbe cavarsela tranquillamente.

Ma per Tom Brady, nuovo quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, il football non si ferma mai. L’ex-leggenda dei Patriots è da poco sbarcata sulle coste della Florida, ma a quanto pare sta facendo fatica a conciliare il suo irrefrenabile impulso lavorativo col rispetto delle misure necessarie per prevenire la diffusione del Coronavirus. I parchi di Tampa sono chiusi da parecchie settimane, per impedire contatti o assembramenti pubblici. Sarà perché non avrà ancora allestito il giardino della sua ricca dimora, sarà perché la quotidianità in isolamento gli offusca la vista sulla prossima stagione… Ma zio Tom è stato pizzicato dalle autorità durante un allenamento abusivo in un parco che, per legge, risultava chiuso al pubblico. Inevitabile l'allontanamento dal luogo da parte delle guardie.

Possiamo solo immaginare lo sguardo spaesato delle guardie al momento dell’identificazione dell’improvvisato fuorilegge. Tom è già un’icona in Florida, ma la sua patologica tensione verso il lavoro dovrà limitarsi, per proteggere la salute pubblica. Un uomo disperato insomma. Ad aggiungere una tinta quasi comica alla situazione, è il modo con cui il sindaco di Tampa Jane Castor, in una diretta sul web, ha ricostruito l’evento:

Sanno tutti che i nostri parchi sono chiusi e quindi tanti addetti hanno il solo compito di perlustrare la zona per assicurarsi che le persone non pratichino sport di contatto. Degli addetti hanno visto un individuo allenarsi in uno dei nostri parchi in centro città. Sono andati ad avvisarlo della chiusura del parco, e si sono accorti che era Tom Brady.

Inizialmente l’intervista è stata parafrasata male dai giornali del posto, che nel discorso del sindaco hanno confuso la parola “cited” (citato in tribunale) con “sighted” (avvistato). Dunque nessun guaio giudiziario per Tom Brady, che proseguirà la sua quarantena nell'attesa di un giardino che possa fornire abbastanza yards per i suoi lanci.

