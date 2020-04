Il Coronavirus non ferma l'NFL: il Draft 2020 sarà virtuale

Il Draft NFL cambia volto, e non può fare altrimenti: l’obbligo di quarantena vale anche per il football americano. Sebbene l’epidemia del Coronavirus abbia colpito durante il periodo “morto” della stagione giocata (conclusasi a febbraio, riaprirà a settembre), nemmeno l’NFL è riuscita a ripararsi dalle inevitabili ripercussioni: il Draft è previsto per il 23 aprile presso Las Vegas, ma la precaria situazione che lo sport sta vivendo fa sollevare molti dubbi sulla possibilità di svolgere l’evento regolarmente.

NFL DraftGetty Images

Nonostante le restrizioni dovute al Coronavirus, il commissioner Roger Goodell rassicura tutti: la NFL trasmetterà il Draft “a distanza”, ovvero attraverso un sistema di collegamenti tra sedi delle varie franchigie (che verranno filmate nel processo di selezione dei giovani talenti) e case dei giocatori. Il progetto potrebbe tuttavia complicarsi: la NFL potrebbe imbattersi in ulteriori restrizioni, come quella che impedirebbe il riunirsi di un intero staff di recruiting nella stessa stanza. A quel punto il Draft si svolgerebbe interamente dalle case di tutti i soggetti coinvolti, dal commissioner Goodell all’ultima (sfortunata) scelta del Draft 2020. Posticipare l’evento, sembra per ora improbabile.

Un importante aiuto arriva dal mondo del gaming. Secondo Ian Rapoport la lega si sarebbe messa al lavoro con EA Sports per offrire un’esperienza di Draft virtuale. Verrebbero mostrati in computer grafica i momenti migliori del Draft, come la stretta di mano tra la matricola e il commissioner. EA Sports ha già preso le misure di tutte le matricole, e ha chiesto loro di comunicare come esulterebbero al momento della loro selezione. Il risultato finale sarebbe una commistione di momenti reali (trasmessi dalle case di presentatori, membri della lega e giocatori) e momenti virtuali. Ogni giocatore selezionato inoltre dovrà scegliere un programma di football liceale a cui donare 2,500$.