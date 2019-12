Ci siamo. La regular season si è ufficialmente conclusa dopo 17 intense settimane. Ora la NFL penserà solamente agli attesissimi Playoffs che ci condurranno all’LIV Super Bowl che si disputerà nella notte tra il 2 e 3 febbraio 2020 al Sun Life Stadium, di Miami, Florida, Stati Uniti. Non è ancora dato sapersi quali saranno le due squadre che andranno a contendersi il Lombardi Trophy, ma di sicuro ora conosciamo quali sono le 12 che sono approdate alla post-season (6 per entrambe le Conference) e in quali posizioni.

Nella AFC sapevamo già dallo scorso weekend che sarebbero stati i Baltimore Ravens a fregiarsi della teste di serie numero 1, che permetterà al fenomenale quarterback Lamar Jackson e compagni di avere il fattore casa lungo tutto i Playoffs e di evitare il Wild Card Round. Con il numero 2, quindi, troviamo i Kansas City Chiefs che hanno avuto la meglio sui Los Angeles Chargers e approfittano del vero e proprio suicidio sportivo dei New England Patriots che perdono clamorosamente in casa contro i derelitti Miami Dolphins e saranno costretti a passare dal Wild Card Round, con una squadra che appare in crollo verticale sui due lati del campo. Assieme a loro avanzano anche gli Houston Texans con la numero 4, quindi i Buffalo Bills con la 5 ed i Tennessee Titans che acciuffano la #6 proprio all’ultima giornata passando proprio in casa dei Texans. Nel Wild Card Round vedremo, quindi, Patriots-Titans e Texans-Bills.

Nella NFC, invece, tutte le posizioni sono rimaste in bilico fino all’ultimo scontro della stagione, il Sunday Night match tra Seattle Seahawks e San Francisco 49ers che ha deciso la NFC West e non solo. Un match tiratissimo deciso da una strenua difesa dei californiani che fermano a 2 secondi dalla fine un td dei rivali, non facendo entrare il pallone nella end-zone davvero per pochissimi millimetri. Un salvataggio che ha permesso ai 49ers di confermarsi in vetta alla Conference con il vantaggio del fattore campo lungo tutti i Playoffs. Con la #2, invece, troviamo i Green Bay Packers, autori di una clamorosa rimonta in casa dei Detroit Lions per salvare il “First Round Bye”. Al Wild Card Round approdano i New Orleans Saints con la numero 3, i Philadelphia Eagles con la #4 che nell’ultima giornata si aggiudicano la NFC East, quindi Seattle Seahawks con la #5 ed i Minnesota Vikings con la #6. I giallo-viola saranno di scena in casa dei Saints nel primo turno della post-season, mentre Seattle andrà a fare visita a Philadelphia che, avendo vinto la sua Division, avrà il vantaggio del campo.

I Playoffs inizieranno nel prossimo weekend (4-5 gennaio) con il Wild Card Round, quindi si passerà al Division Round (11-12 gennaio) prima dei Championships del 19 gennaio.

I risultati

Seattle Seahawks (11-5) – San Francisco 49ers (13-3) 21-26

Houston Texans (10-6) – Tennessee Titans (9-7) 14-35

Baltimore Ravens (14-2) – Pittsburgh Steelers (8-8) 28-10

Dallas Cowboys (8-8) – Washington Redskins (3-13) 47-16

Carolina Panthers (5-11) – New Orleans Saints (13-3) 10-42

Detroit Lions (3-12-1) – Green Bay Packers (13-3) 20-23

New England Patriots (12-4) – Miami Dolphins (5-11) 24-27

Minnesota Vikings (10-6) – Chicago Bears (8-8) 19-21

Kansas City Chiefs (12-4) – Los Angeles Chargers (5-11) 31-21

Jacksonville Jaguars (6-10) – Indianapolis Colts (7-9) 38-20

New York Giants (4-12) – Philadelphia Eagles (8-8) 17-34

Los Angeles Rams (9-7) – Arizona Cardinals (5-10-1) 31-24

Buffalo Bills (10-6) – NY Jets (7-9) 6-13

Tampa Bay Buccaneers (7-9) – Atlanta Falcons (7-9) 22-28

Denver Broncos (7-9) – Oakland Raiders (7-9) 16-15

Cincinnati Bengals (2-14) – Cleveland Browns (6-10) 33-23

alessandro.passanti@oasport.it