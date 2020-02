Si annuncia un Super Bowl LIV scoppiettante ed equilibrato, il meglio che la NFL possa offrire nella stagione del suo centenario. Di fronte Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, probabilmente le due squadre più forti, più solide e più attrezzate per arrivare a giocarsi il titolo all'Hard Rock Stadium di Miami, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio poco dopo la mezzanotte e mezza in Italia.

Le chiavi per i Kansas City Chiefs

La squadra di Andy Reid può contare su un quarterback fenomenale, Patrick Mahomes, il numero uno nel ruolo (anche più dell'MVP Lamar Jackson), e su un attacco atomico con una clamorosa batteria di ricevitori in cui spiccano l'esplosivo Tyreek Hill (uno che potrebbe fare i 100 metri e la 4x100 alle Olimpiadi), Sammy Watkins e il tight end Travis Kelce, uno dei migliori in assoluto nella Lega (97 ricezioni, 1.229 yard, 5 TD in stagione). Il punto di domanda riguarda la difesa che è cresciuta rispetto a inizio stagione e ha due fenomeni come l'uomo di linea Frank Clark (6 sack nelle ultime 4 gare) e la safety Tyrann Mathieu, leader della secondaria, ma non sembra essere un reparto che possa vincere la partita.

Le chiavi per i San Francisco 49ers

La formazione di Kyle Shanahan appare sulla carta più completa e bilanciata rispetto agli avversari tra attacco e difesa. Il gioco aereo parte ovviamente da Jimmy Garoppolo e conta una buona batteria di ricevitori, dall'esperto Sanders al rookie Samuels fino al tight end George Kittles, un fenomeno vero, uno che esulta come un wrestler, che nei playoff è stato usato col contagocce ma che in regular season è stato devastante (85 ricezioni, 1.053 yard, 5 TD in stagione). Il fiore all'occhiello è però il gioco di corsa col "mostro a tre teste" ovvero i tre running back, Raheem Mostert, Matt Breida, Tevin Coleman, tutti e tre con oltre 500 yard in stagione.

Per quanto riguarda la difesa, il punto di forza è la linea, la pass rush, con cinque prime scelte al Draft come Nick Bosa (rookie), DeForest Buckner, Arik Armstead, Solomon Thomas e Dee Ford. Meno certezze per quanto riguarda i defensive back, pur restando ampiamente sopra la media: l'unico fuoriclasse è Richard Sherman, ha già vinto un Super Bowl nel 2014 con Seattle e ha esperienza da vendere, ma il suo rendimento è altalenante a causa soprattutto della rottura del tendine d'Achille nel 2017.

Attacco e passaggi contro difesa e corse: la chiave tattica della partita

Banalmente, e sintetizzando in maniera superficiale, il Super Bowl di Miami si presenta come la sfida tra l'attacco esplosivo di Mahomes e dei Chiefs contro la difesa e le corse dei 49ers. Guardando meglio si tratta in ogni caso di due attacchi molto performanti e difficilmente arginabili, seppur con due filosofie diverse, con Reid che punta sui passaggi e sul talento del suo quarterback, Mahomes, e Shanahan che invece esalta il running game anche nelle situazioni meno prevedibili.

Kansas City si basa in gran parte sul gioco aereo, col suo fenomenale quarterback che può lanciare ma anche uscire dalla "tasca" e correre: i vari Hill, Watkins, Kelce e compagnia metteranno a dura prova la secondaria di San Francisco, soprattutto i Chiefs possono contare su una linea d'attacco che è 3° in stagione per minor numero di sack subiti, una sorta di "armatura" per Mahomes. Il problema è che di fronte ci sarà la difesa, o meglio, la linea difensiva di San Francisco, forse la migliore della NFL. La pass rush di cui sopra ha in Armstead e Bosa due fenomeni capaci di produrre 19 sack in stagione (e altri 5 nei playoff), è 5° in regular season per sack ed è prima in assoluto per yard concesse, meno di 170 a partita!

Ribaltando la situazione, i 49ers proveranno a sfruttare il gioco di corsa e i tre running back per far volare il cronometro, sfiancare la difesa avversaria e tenere il più possibile Mahomes fuori dal campo. L'uomo più temibile e in forma è Raheem Mostert, uno che non ha mai giocato una gara da titolare in NFL, che non è stato scelto al Draft e che è stato scartato da 6 squadre prima di arrivare a San Francisco nel 2016. I "Niners" sono 2° in stagione per tentativi (498) e yard a gara (144.1) su corsa, hanno accumulato oltre 180 yard in ognuna delle due gare di post season e contro Green Bay Mostert ha fatto il fenomeno, diventando il primo nella storia dei playoff con una prova da almeno 200 yard e 4 mete. La difesa dei Chiefs come detto è un'incognita sulle corse anche se ha lavorato bene contro Derrick Henry dei Titans, forse il migliore nel ruolo: i numeri non sono buoni e dicono che è 32° (su 32) per yard concesse ai running back e 26° per yards subite a partita dalle corse (128.2).

Di conseguenza l'obiettivo dei Chiefs sarà obbligare San Francisco a lanciare: in primis perchè la "secondaria" è buona come dimostrano i 16 intercetti in stagione (5°) e le yard concesse ai ricevitori avversari (1° assoluta), e poi perchè Garoppolo è da testare, nei playoff è stato poco coinvolto e il suo rating crolla sensibilmente se viene messo sotto pressione, da 102 a 68.7!