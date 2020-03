Sarà in Florida il futuro di Tom Brady che, dopo 20 anni nel gelo di Boston coi New England Patriots, si trasferisce al sole e al caldo di Tampa Bay: non c'è ancora l'ufficialità ma firmerà un contratto da 30 milioni di dollari a stagione con i Buccaneers! Non è ancora chiaro se Brady, 43 anni il prossimo 3 agosto, firmerà per uno o più anni, ma quello che è ormai certo è che sarà il nuovo quarterback dei Bucs di coach Bruce Arians.

Non ci sarà quindi il ritorno a casa, in California, con i Los Angeles Chargers che ci hanno provato sul serio ma alla fine hanno dovuto ritirarsi dalla corsa a Brady, convinto di trasferirsi in Florida. Ai "Bucs" prende il posto di Jameis Winston, prima scelta assoluta al Draft 2015 che però è stato sempre genio e sregolatezza, tantissimi touchdown e tantissimi intercetti (30 nel solo ultimo anno, un record), giocatore che è stato lasciato libero sul mercato. Il "vecchio" Tom, reduce da 20 stagioni e 6 Super Bowl vinti coi Patriots, garantisce leadership, talento, mentalità vincente e un gioco molto più "conservativo", con pochi errori e poche palle perse.

Perchè i Tampa Bay Buccaneers?

Tom Brady è l'uomo giusto per portare un gruppo di talento al decisivo salto di qualità. E' una squadra che ha chiuso l'ultima stagione con un record di 7 vinte e 9 perse, non fa i playoff dal 2007 e non va al Super Bowl dal 2002, l'unico vinto, contro gli Oakland Raiders. A proposito di Super Bowl, il prossimo, si giocherà proprio a Tampa Bay il 7 febbraio 2021 e non è mai successo nella storia che una franchigia giocasse la partita per aggiudicarsi il titolo fra le mura amiche. Che sia questa la volta buona con Brady al timone dei Buccaneers?

E poi c'è il lato tecnico-tattico. Ai Buccaneers Brady troverà una batteria di ricevitori di primo livello, cosa che non ha avuto negli ultimi anni a New England, l'ultimo soprattutto: Mike Evans e Chris Godwin sono stati la coppia di wide receiver più produttivi nell'ultima stagione, in più ci sono due tight end di livello come OJ Howard e Cameron Brate. Anche la linea offensiva è tra le migliori 10 delle lega, un aspetto fondamentale per un quarterback che ormai ha pochissima mobilità e necessita della miglior protezione possibile contro le difese avversarie.

Viceversa ci sono delle perplessità, in primis sul running back Ronald Jones, non così bravo come ricevitore, un aspetto del gioco che Brady ha usato sempre ai Patriots, e poi sullo stile di Bruce Arians. Il coach, 67 anni, è focoso, vulcanico, istrionico, uno che si agita tanto sulla sideline, l'opposto del taciturno, ombroso e "low profile" Bill Belichick, con il quale Brady ha formato una coppia leggendaria; Arians è diverso anche come stile in campo, uno che si basa molto di più sul gioco in profondità, con lanci frequenti e molto lunghi, capacità che Brady ha avuto sempre meno in carriera, un quarterback più bravo nei completi a breve-medio raggio.

Pro e contro normali e plausibili che a Tampa Bay sperano vengano superati il prima possibile perchè con Tom Brady c'è l'occasione di vincere da subito: il ritorno ai playoff e il sogno di giocare il Super Bowl in casa non sono mai stati così raggiungibili.