" Non posso che dire grazie per questi 20 anni nel New England e a tutti i tifosi dei Patriots. La Pats Nation sarà sempre dentro di me. Non so cosa mi riserva il football nel futuro ma è il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera "

E' finita, dopo 20 anni, dal 2000 al 2020, si chiude il rapporto fra Tom Brady e i New England Patriots, lo straordinario quarterback californiano che ha saputo diventare leggenda della NFL e affermarsi come un personaggio planetario, bel al di fuori del football americano, anche grazie al matrimonio con la top model brasiliana Gisele Bundchen. Si attendeva una sua decisione in questo avvio di mercato dei free agent NFL e la sua decisione è arrivata, per certi aspetti scontata ovvero l'addio ai Patriots, la franchigia che ha condotto a ben 6 Super Bowl, il primo nel 2002 (stagione 2001), l'ultimo nel 2019 (stagione 2018), contro i Los Angeles Rams.

Brady, in un altro post, ha ringraziato i Patriots come franchigia, il proprietario Robert Kraft, i compagni e il coach Bill Belichick con cui ha composto una coppia destinata alla leggenda di questo sport.

" Grazie per aver creato assieme in questi 20 anni una cultura vincente basata su solidi valori e avermi permesso di esprimermi al massimo potenziale. Nonostante il mio viaggio nel football proseguirà altrove, vi sono sono estremamente grato per tutto quello che abbiamo fatto e raggiunto, e per i ricordi e i successi assieme "

Il futuro: Florida o Los Angeles

Il rapporto coi Patriots si era rotto, l'ultima stagione è stata difficile, molto complicata dopo il ritiro del tight end Rob Grankowski, il principale bersaglio dei suoi lanci, e con la sensazione che la franchigia non abbia fatto molto per rinforzare l'attacco che lui stesso comandava. Il finale di regular season è stato tragico e l'uscita al primo turno dei playoff perdendo in casa contro i Tennessee Titans è stato il finale anonimo che Brady non meritava con New England.

Pare non ci siano stati tentativi di negoziare un nuovo accordo con la franchigia di Robert Kraft, per cui adesso si attende solo di capire dove firmerà. Col ritiro dalla corsa dei Las Vegas Raiders (ex Oakland), che la scorsa notte hanno ingaggiato Marcus Mariota, le piste probabili sembrano essere due: Tampa Bay Buccaneers o Los Angeles Chargers, entrambe a caccia di un quarterback titolare. Secondo il giornalista Ian Rapaport di NFL Network i Bucs mettono sul piatto 30 milioni di dollari per la stagione, idem i Chargers: altre fonti dicono che Brady, californiano di San Francisco, potrebbe preferire Los Angeles per tornare a casa e stare vicino alla famiglia, oltre che per gli impegni lavorativi della moglie Gisele.

I traguardi di Brady coi Patriots

Tom Brady, nato il 3 agosto 1977 a San Mateo, California, è stato scelto al sesto giro col numero 199 del Draft 2000 (sì, hanno chiamato 198 giocatori prima di lui...) dai New England Patriots, proveniente dall'università del Michigan. Da quel momento 20 stagioni NFL coi Patriots e una miriade di traguardi, tra i quali:

6 Super Bowl vinti

4 Super Bowl MVP

9 Super Bowl disputati

17 titoli della AFC East

14 volte al Pro Bowl

5 volte All Pro

3 volte NFL MVP

2° di sempre per yard lanciate e per touchdown lanciati

77% percentuale di vittorie nelle gare giocate