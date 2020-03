Rivoluzione NFL! Aumentano squadre ai play-off e cambia format, più soldi a squadre e giocatori

La NFL cambia, e non poco! Dopo tantissime voci, discussioni, polemiche e prese di posizione, l’Associazione Giocatori (NFLPA) ha emesso il suo verdetto. Evitato lo sciopero, ma l’accordo che avrà valore fino al 2030 si annuncia quanto mai fondamentale anche perchè è rimasto in bilico fino alla fine. La differenza è stata, infatti, di appena 60 voti su 2500 aventi diritto. Gli schieramenti erano ben noti e solidi, con la salute dei giocatori messa sempre in primo piano.

Dalla annata 2021 la stagione NFL avrà un match in più. Questa è la novità più corposa. Si passerà, quindi, da 16 a 17 gare effettive (le giornate diventeranno 18 visto il Bye che ogni squadra deve disputare) con un aumento di incassi da parte dei proprietari non da poco. Soldi che, in larga parte, finiranno nelle tasche dei giocatori, che hanno accolto l’aumento del rischio fisico a patto di essere pagati di più. Come si dice Pecunia non olet.

Le modifiche ovviamente non andranno ad intaccare la già stabilita stagione 2020. I match in calendario saranno ancora 16 con 4 di pre-season (che dal 2021 saranno ridotte a 3 per creare maggiore spazio a livello di calendario). Sarà rivoluzione, invece, per quel che riguarda i sempre attesissimi Play-offs. Le squadre che andranno alla post-season saranno 7 per Conference e non più 6, per cui 14 in totale e non più 12. Come cambierà nel concreto la formula? Al momento per ogni Conference (AFC e NFC) due squadre saltavano il primo turno dei Play-offs, mentre ora solo la testa di serie numero 1 eviterà il Wild Card Round, nel quale avremo sei sfide totali. Dopodichè rimangono immutati il Divisional Round (nel quale la #1 se la vedrà con la rivale con la peggiore classifica stagionale) e Championships che andranno a decidere chi si contenderà il Super Bowl.

A livello economico non mancheranno le novità anche a livello di Free Agency. Il mercato NFL, quando non comprende scambi tra giocatori (rarissimi) o tra giocatori e scelte di futuri Draft, si incentra sulla possibilità di mettere sotto contratto un giocatore che si “libera” dell’accordo con la squadra precedente. Il nuovo corso prevede che si ridurranno da due ad uno i “Franchise Tag” con i quali le franchigie potevano mantenere in rosa un elemento “bloccandolo” prima della Free Agency. In questo modo lo spazio salariale si amplierà, e di pari passo il numero dei giocatori liberi dai precedenti contratti. In poche parole, vivremo una Free Agency (vedremo quando sarà dato il via ufficiale, dopo il rinvio per colpa del coronavirus) quanto mai elettrizzante. A proposito di spazio salariale, si dovrebbe registrare una crescita di 10 milioni di dollari rispetto al 2019.

