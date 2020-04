Rob Gronkowski lascia il wrestling e torna in NFL: l'amico Brady lo aspetta a Tampa Bay

A sorpresa il fenomenale tight end decide di tornare in campo e convince i New England Patriots, proprietari dei suoi "diritti", a scambiarlo con i Buccaneers. "Gronk" aveva detto che sarebbe tornato a giocare soltanto in coppia con Tom Brady, con cui ha composto un duo incredibile e ha portato tre successi al Super Bowl in maglia Patriots.

Il 2020 non smette di regalare sorprese e, dopo l'addio di Tom Brady ai New England Patriots per firmare coi Tampa Bay Buccaneers, un'altra notizia scuote la NFL: Rob Gronkowski, uno dei più grandi tight end della storia, decide di lasciare il ritiro, ritorna in campo e lo fa lui pure coi Buccaneers, al fianco del grande amico Brady! Il 31enne di Buffalo si era ritirato un anno per dedicarsi al wrestling ma, dopo una sola stagione in WWE, non ha potuto fare a meno di accettare il richiamo della palla ovale e soprattutto la voglia di provare una nuova avventura al fianco del suo quarterback di fiducia, con cui ha vinto tre Super Bowl coi Patriots.

NFL Coronavirus, Tom Brady si allena in un parco chiuso a Tampa: allontanato dalle autorità DA UN GIORNO

Essendo "Gronk" ancora sotto contratto per una stagione coi Patriots a 9 milioni di dollari, è servito uno scambio tra le due franchigie: i Buccaneers hanno così ceduto una scelta al quarto giro del prossimo Draft (numero 139) ai Patriots in cambio di Gronkowski e di una pick al settimo giro (n. 241). Il fenomenale tight end, che ha trascorso tutta la sua carriera NFL a New England (2010-2018), avrebbe lasciato il ritiro e la WWE solo per giocare con Brady, secondo il report di Adam Schfter di ESPN. In Florida si ricompone dunque un due fenomenale che, oltre ai tre titoli, ha prodotto ben 78 touchdown tra il 2010 e il 2018, il massimo in NFL in quel periodo, il doppio rispetto ai 39 che Brady lanciò a Randy Moss.

Sono tornato! Ho sempre detto che sarei tornato in campo di nuovo quando mi fossi sentito bene e sentito pronto. Adesso me la sento. Sono pronto

Le parole di Gronkowski in un messaggio a FoxSports. Con l'aggiunta di "Gronk", i Buccaneers e Tom Brady si ritrovano adesso con un arsenale offensivo praticamente unico che già contava due straordinari ricevitori come Mike Evans e Chris Godwin, e due tight end come OJ Howard e Cameron Brate. Ora a Tampa Bay possono davvero sognare in grande!

Play Icon WATCH Super Bowl, Shakira e Jennifer Lopez danno spettacolo nell'Half Time Show 00:01:06

NFL Il Coronavirus non ferma l'NFL: il Draft 2020 sarà virtuale 06/04/2020 A 13:20