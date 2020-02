Super Bowl LIV, 49ers-Chiefs: personaggi, numeri e storia del primo "rossi contro rossi"

Domenica è il grande giorno del Super Bowl, la finale del campionato di football americano NFL, uno degli eventi sportivi più spettacolari, chiacchierati e visti al mondo! E' molto di più di 60 puri minuti di football, è un avvenimento che tiene incollati alla televisione (o altri device) e ai social network appassionati e non in tutto il pianeta.

L'edizione numero 54 ("LIV" in caratteri romani) si giocherà all'Hard Rock Stadium di Miami, al caldo, in Italia scatterà poco dopo la mezzanotte e mezza tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, e vedrà di fronte Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, due squadre tutto sommato "nuove" per il 100esimo compleanno della National Football League: basta Patriots con Tom Brady, diventati negli anni i "villains", i "nemici" di tutta America, basta Colts, Steelers, Seahawks e Eagles. Tornano i Chiefs dopo 50 anni e rimettono il Midwest sulla mappa, e tornano i 49ers, squadra leggendaria e di tradizione, dominante negli anni '80 coi mitici Joe Montana e Jerry Rice, tanto per citare due nomi famosi anche fuori dai confini americani. Si annuncia una finale spettacolare ed equilibrata tra le due formazioni probabilmente migliori della stagione, Kansas City vincitrice della AFC e San Francisco campione della NFC: non resta che godersela dall'inizio alla fine!

I Kansas City Chiefs

Dopo essersi fermati al Championship contro i Patriots un anno fa, perdendo in casa all'overtime, i Chiefs riescono finalmente ad interrompere un digiuno di 50 anni e a tornare al Super Bowl. Per la franchigia di Kansas City è il primo in era moderna dato che i due Super Bowl giocati erano precedenti alla fusione tra NFL e AFL: per la precisione i Chiefs giocarono il primo Super Bowl della storia, nel 1966, perdendo 35-10 contro Green Bay a Los Angeles; si rifecero tre anni dopo, nel 1969 a New Orleans dove batterono 23-7 i Minnesota Vikings. Ora ci riprovano, hanno rimesso il Midwest sulla mappa, vengono da una stagione con 12 vinte e 4 perse, e da dei playoff con due successi casalinghi importanti, il primo contro Houston per 51-31 dopo aver rimontato da 24-0, e il secondo per 35-24 (altra rimonta da 10-0) contro Tennessee che a sorpresa aveva fatto fuori i Baltimore Ravens, numeri 1 della regular season.

Il quarterback: Patrick Mahomes

Talento cristallino, classe 1995, da Texas Tech, è stato MVP nel 2018, alla sua seconda stagione, terminata all'overtime della finale della AFC contro Brady e i Patriots, poi campioni. Fenomeno anche nel baseball - scelto al Draft MLB 2014 dai Detroit Tigers, il padre è stato lanciatore per 11 stagioni nella Major League -, lo stile di Patrick Mahomes è unico, lancia la palla con tecniche e traiettorie incredibili (dovute appunto al baseball) e si affaccia al Super Bowl con due gare semi perfette nei playoff con 8 touchdown, 0 intercetti e 307.5 yard lanciate a partita. Addirittura nell'ultima contro Tennessee ha anche aggiunto 8 corse per 53 yard e una meta!

I San Francisco 49ers

Reduci da due stagioni negative, 10 vinte e 22 perse in tutto (4-12 l'anno scorso), i 49ers si sono rilanciati alla grande chiudendo 13-3 e volando al Super Bowl vincendo la NFC con due gare estremamente convincenti e gestite con grande maturità al Levi's Stadium di Santa Clara: 27-10 contro i Vikins prima, 37-20 contro i Packers poi. La franchigia della Bay Area torna così per la settima volta al "Grande Ballo", la prima dal 2012 quando perse coi Baltimore Ravens (il quarterback era il chiacchierato Colin Kaepernick); l'ultimo successo risale al 1994 quando i 49ers di Steve Young batterono 49-26 i San Diego Chargers a Miami, la stessa sede di questo Super Bowl! San Francisco comunque ha già in bacheca cinque titoli, quello del 1994 e gli altri quattro negli anni Ottanta ('81, '84, '88 e '89), tutti firmati da Joe Montana.

Il quarterback: Jimmy Garoppolo

Di chiare origini italiane, di Vasto, in Abruzzo, Jimmy Garoppolo è un classe 1991, viene da Eastern Illinois ed è scelto dai New England Patriots nel Draft 2014. Cresce all'ombra di Tom Brady, vede il campo quando lui è infortunato, vince due titoli da riserva e poi nel 2017 viene scambiato e finisce ai 49ers dove giocava un altro "paisà" come appunto Joe Montana. Ha firmato un contratto da 137,5 milioni di dollari per 5 anni e spesso è al centro del gossip per la sua passione per le macchine di lusso come le Maserati, e per i vari flirt, tra cui un appuntamento con l'attrice a luci rosse Kiara Mia. "Jimmy G", così lo chiamano in America (il cognome viene pronunciato "Garapolo"), è cresciuto a Chicago dove papà Tony fa l'elettricista e mamma Denise vuole che giochi a calcio invece che a football. Arriva al Super Bowl da "enigma" visto che nei playoff i 49ers si sono affidati quasi esclusivamente alle corse: ha tentato 27 passaggi in tutto nei playoff (17 completati, un TD e un intercetto) dopo che in regular season ha chiuso con 27 touchdown e 13 intercetti, e i 49ers sono imbattuti, 7-0, quando lui lancia per 250 o più yard.

Reid e Shanahan, due coach-geni in cerca di riscatto

I due capi allenatore, Andy Reid e Kyle Shanahan, non potrebbero essere più diversi eppure scenderanno in campo a Miami con un obiettivo comune, riscattarsi, oltre che vincere! Reid, classe 1958, è ormai un veterano della NFL, è diventato head coach nel 1999 dopo una lunga gavetta come assistente e ha guidato i Philadelphia Eagles fino al 2012, giocando un Super Bowl, nel 2004, e perdendolo 24-21 contro i Patriots. Dal 2013 è ai Chiefs.

Shanahan, nato nel 1979, è un figlio d'arte (papà Mike ha allenato in NFL per quasi 30 anni e ha vinto due titoli coi Denver Broncos, ndr) e, al pari di Reid, un assoluto genio dell'attacco. Inizia giovanissimo, nel 2004, a Tampa Bay, poi nel 2008, a 28 anni, diventa coordinatore dell'attacco dei Texans, poi passa da Washington, Cleveland, due anni ad Atlanta, e dal 2017 è head coach dei 49ers. Terza stagione per lui nella Bay Area, arrivato assieme al general manager John Lynch e a Jimmy Garoppolo.

Andy Reid e Kyle Shanahan, Super Bowl 54Getty Images

Quindi, cosa dovrebbero riscattare? Reid, ad oltre 60 anni, vanta un record di 207-138 in regular season, 14-14 nei playoff ed il coach più vincente in NFL tra quelli senza aver vinto un Super Bowl! Per Shanahan c'è da cancellare una "macchia", quella della rimonta clamorosa subita dagli Atlanta Falcons contro i Patriots nel Super Bowl di due anni fa. I Falcons, con Shanahan coordinatore dell'attacco, erano avanti 28-3 e sembravano avere in pugno il titolo prima del "suicidio" e del trionfo di Brady e compagni, un incubo che ancora tormenta l'attuale allenatore dei 49ers.

Il personaggio: Katie Sowers

Da due anni assistant coach dell'attacco dei 49ers, Katie Sowers è la prima donna e primo allenatore dichiaratamente omosessuale al Super Bowl. Katie, 33 anni, ha il chiaro obiettivo di diventare un giorno capo allenatore nella NFL; sta vivendo un autentico sogno ed è un modello per tanti, soprattutto per quello che riguarda le "minoranze". Originaria dello stato del Kansas, arriva in NFL nel 2016 facendo uno stage con gli Atlanta Falcons: lì conosce Kyle Shanahan e nel 2017 lo seguirà a San Francisco dove è diventata a tutti gli effetti un membro importante e rispetto nel coaching staff.

Rossi contro rossi e il bianco portafortuna

Per la prima volta si affrontano al Super Bowl due squadre il cui colore predominante è il rosso: rosso-bianco-giallo per i Chiefs, rosso-bianco-oro per i 49ers. Una novità assoluta dopo tanto blu, come accadde anche lo scorso anno con Patriots e Rams. Per l'alternanza annuale casa-trasferta tra AFC ed NFL, Kansas City sarà la squadra di casa per cui giocherà in rosso mentre San Francisco giocherà in bianco.

A proposito del bianco, si tratta di un porta fortuna. Infatti, dopo il successo di New England nel 2003 in maglia blu, e con l'eccezione del verde (Green Bay Packers nel Super Bowl XLV e Philadelphia Eagles due anni fa), in tredici delle ultime quindici edizioni ha sempre trionfato la squadra in campo con la divisa bianca, ultimi i Patriots di Tom Brady nel 2019! Se fossero scaramantici, i Chiefs dovrebbero iniziare a fare gli scongiuri...

Dove vedere il Super Bowl

Oltre ovviamente al Game Pass, la app ufficiale della NFL, la partita in Italia si potrà vedere su DAZN, in lingua originale o in italiano in streaming su pc, tablet o smartphone, e in TV su DAZN1 (209 di Sky), mentre in chiaro verrà trasmessa da Mediaset sul Canale 20 (20 digitale terrestre) e sul sito di Sport Mediaset (lunedì 3 febbraio alle 18 sul 20 ci sarà una sintesi della partita).