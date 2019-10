Papa Francesco tifoso di football americano? Tutta colpa di un tweet

Ad una prima lettura si strabuzzano gli occhi, a leggere la notizia in maniera più approfondita scappa un sorriso.

" Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi Santi, che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori "

Il tweet di Papa Francesco non ha nulla di strano al suo interno, a parte un hashtag che in inglese - Saints - rimanda a una squadra di football americano, i New Orleans Saints, squadra che milita nella National Football League.

Il post, nel quale viene visualizzato il simbolo del team, non sfugge agli appassionati di football di tutto il mondo e viene particolarmente apprezzato proprio dai Saints, che ovviamente sfruttano l'occasione per un po' di visibilità gratuita. New Orleans infatti scende in campo a Jacksonville e batte i Jaguars per 13-6 al termine di una partita complicata. A quel punto il festeggiamento è d'obblico: con un tweet ringraziano il Pontefice. "Dopo questo, non potevamo perdere"

E ora naturalmente, con questo appoggio dall'alto, i New Orleans Saint sperano di poter festeggiare un nuovo titolo dopo quello del 2010, con When the Saints Go Marching In sullo sfondo, ovviamente.