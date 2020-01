Tom Brady: "Imparare dalle sconfitte per tornare in campo. Lì mi troverete, ho altro da dimostrare”

New England eliminata da Tennesse ai playoff. Questa è la notizia. Quello che c’è dietro però, è il futuro di un ragazzotto di 42 anni che risponde al nome di Tom Brady.

L’ipotesi del ritiro sembra essere lontana nonostante l’età del quarterback dei Patriots ma proprio lui ha scacciato tutti i brutti pensieri con un messaggio sui suoi social

" Sia nella vita che nel football, il fallimento è inevitabile. Non sempre si vince. Tuttavia, si può imparare da quel fallimento, prendere con grande entusiasmo, per rimettersi di nuovo in campo. Ed è proprio lì che mi troverete. Perchè so di avere ancora altro da dimostrare "

Futuro dicevamo, perché se è vero che Brady tornerà a giocare la prossima stagione, è altrettanto vero che dal 18 marzo lo farà da “free-agent”, svincolato quindi dal contratto con i Pats. Per quella data i Patriots potrebbero farsi avanti, ma non è nemmeno improbabile che possa farsi avanti qualcun altro e che Brady possa accettare il trasferimento.

Probabilmente sarà più complicato da accettare per i tifosi, che potrebbero far fatica a vedere a Brady con una maglia diversa di quella dei Patriots.

Eppure ci sarebbero tante squadre interessate a coprire d’oro quel giocatore che ad agosto spegnerà le 43 candeline, ma sono squadre che gli permetterebbero di vincere sin da subito? I Patriots provano a rispondnere ad alcune domande scottanti direttamente dal loro sito e la prima, ovviamente, riguarda Tom Brady: "Tornerà ai Patriots?"

Qui la risposta:

"Se Brady non dovesse tornare nel 2020, il team guadagnerebbe 13,5 milioni di dollari, cifra che darebbe ai Pats più motivazione per trovare un nuovo accordo con il loro quarterback stellare. I Pats possono concordare un contratto adatto a Brady e che consente ancora alla squadra di dargli le armi che non aveva nel 2019? O Brady è pronto per nuove avventure? In una stagione piena di domande, il più grande interrogativo è quello che riguarda Brady e dovrebbe essere anche la prima grande dubbio sciolto. Da lì il team può impostare la propria traiettoria per il futuro. "

L’interrogativo verrà sciolto il 18 marzo dicevamo, quando scatterà la nuova era da free agent per Brady e non ci resta che aspettare certi di una cosa: non ci sarà il ritiro. E l’aveva detto lui giusto qualche giorno fa...