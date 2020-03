Accordo Ferrari-FIA: sette scuderie, capitanate da Mercedes, protestano: "Vogliamo chiarezza"

Non sappiamo con certezza ancora se fra due settimane si correrà regolarmente il GP di Australia di Formula 1 a causa dell’emergenza mondiale Coronavirus, di certo questa incertezza non sta rendendo meno arroventato il clima fra i team e le scuderie e soprattutto la voglia di vederci chiaro sull’accordo che la Ferrari e la FIA hanno trovato riguardo alla legalità della Power Unit della scuderia di Maranello per la stagione 2020.

Sette scuderie (Mercedes, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri, Racing Point e Williams) hanno redatto e inviato un comunicato stampa congiunto in cui chiedono chiarezza alla Federazione dopo, la nota rilasciata la scorsa settimana, dove di fatto le specifiche dell’accordo sono rimaste segrete appunto tra l’ente sportivo internazionale e la Ferrari.

Il comunicato: "Vogliamo chiarezza ed equità"

" Noi e team sottoscritti siamo rimasti sorpresi e scioccati dal comunicato della FIA dello scorso venerdì, 28 febbraio, in merito alla conclusione delle indagini sulla power unit Ferrari. Un ente sportivo internazionale ha la responsabilità di agire con i più alti standard di governance, integrità e trasparenza. Dopo mesi di indagini intraprese dalla FIA, solo a seguito di richieste da parte di altri team, ci opponiamo fermamente al fatto che la Federazione raggiunga un accordo di transazione confidenziale con la Ferrari per concludere la questione. Pertanto, dichiariamo pubblicamente il nostro impegno condiviso a perseguire la piena e corretta divulgazione, per garantire che il nostro sport tratti tutti i concorrenti in modo equo. Lo facciamo per conto dei fan, dei partecipanti e delle parti interessante presenti in Formula 1. Inoltre, ci riserviamo il diritto di andare per vie legali, nel’ambito del giusto processo della FIA e dinanzi ai giudici competenti. "