Alexander Albon confermato in Red Bull: correrà nel 2020 accanto a Verstappen

Alex Albon correrà con la Red Bull anche nel 2020. La scuderia austriaca ha confermato il thailandese che sarà così il compagno di Max Verstappen per il 2020, il 23enne ha debuttato col team in occasione del GP del Belgio andato in scena a fine agosto venendo promosso dalla Toro Rosso e nel Mondiale F1 ha conquistato 84 punti (68 al volante della Red Bull) ottenendo come miglior risultato il quarto posto nel GP del Giappone.

Il pilota ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo di contratto: “Sono veramente molto contento di essere il compagno di Max anche per il prossimo anno e so di essere fortunato per aver avuto questa opportunità. Sono enormemente grato a Red Bull per avermi dato fiducia e aver creduto in me fin da subito, esserci anche il prossimo anno è una grande scommessa. Questa stagione è stata incredibile per me e approdare alla Red Bull a metà campionato è stato un grande passo, ora utilizzerò tutto quello che ho appreso per migliorarmi ancora ed essere competitivo là davanti nel 2020“.

Il team principal Christian Horner ha commentato la decisione presa: “Alex ha gareggiato molto bene fin dal suo debutto in Belgio e i suoi risultati, con sette piazzamenti consecutivi nelle prime sei posizioni, parlano per lui. Ci sono ancora notevoli margini di miglioramenti e siamo contenti di vedere Alex con Max nel 2020“.