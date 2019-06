All'asta la Ferrari con cui Schumacher ha vinto tutto: il ricavato sarà dato in beneficenza

La storica Ferrari F2002 di Michael Schumacher sarà messa all'asta dalla famosa agenzia di Londra, Sotheby's, che prevede di poter incassare una cifra compresa tra 5.5 e 7.5 milioni di dollari, denaro che sarà poi parzialmente devoluto alla Keep Fightning - Never Give Up Foundation, un'associazione no profit gestita dalla famiglia Schumacher per progetti di beneficienza.

L'asta, che sarà tenuta il prossimo 30 novembre in occasione del GP di Abu Dhabi, assegnerà al miglior offerente il modello chassis 219 con cui Schumacher e Barrichello dominarono in maniera incontrastata la stagione 2002, mettendo in bacheca il mondiale piloti e costruttori. In quell'anno,la Ferrari vinse 15 delle 17 gare disputate, 11 con Schumi (che si mise in tasca il titolo con enorme anticipo) e quattro con Barrichello (uniche eccezioni, Montecarlo e Malesia) e festeggiò in Canada il 150° successo assoluto della storia. Per la precisione, il modello messo all'asta è quello utilizzato da Schumacher nel trionfo sul circuito francese di Magny-Cours, ottavo appuntamento del Mondiale.

Assieme alla Rossa di Schumi sarà battuta anche una Ferrari F40 firmata da Sebastian Vettel. Non è la prima volta che Sotheby's mette all'asta una Ferrari del grande passato del Kaiser: nel 2017, la F2001 che trionfò a Monaco venne venduta per 7.5 milioni di dollari.