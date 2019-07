Alonso aspetta la chiamata dalla Formula 1 e congela la Dakar 2020

La firma di Fernando Alonso c’è e Toyota si sente forte da questo punto di vista in ottica Dakar 2020, ma il pilota spagnolo continua a sognare il ritorno in Formula Uno e sembra voler congelare il progetto della corsa tra le dune sudamericane. La casa nipponica era convinta che l’asturiano, dopo la 24 Ore di Le Mans, avrebbe dato il via al suo lungo percorso di avvicinamento alla Dakar ma, per il momento, Alonso aspetta ancora la chiamata dal Circus della F1. Forse sin da subito, oppure dal prossimo anno, e non certo accontentandosi di una sistemazione di ripiego, ma puntando a Mercedes o Ferrari. Certo, le chance non sono tantissime per il due volte campione del mondo della massima categoria del motorsport, ma a quanto pare non vuole lasciare nulla di intentato.

Il pessimo andamento di Pierre Gasly, per esempio, potrebbe aprire scenari immediati in casa Red Bull, per cui Alonso rimane vigile e non molla la presa. Lo spagnolo sa perfettamente cosa potrebbe rischiare, ma è assolutamente convinto di quello che sta facendo. In caso di ritorno in Formula Uno il progetto Dakar 2020 naufragherebbe, anche se la corsa più dura del mondo si correrà a gennaio ed il Mondiale F1 inizierà solamente a marzo. L’ex McLaren e Renault, come spiega il sito Marca.com non vorrà la minima distrazione e si concentrerebbe anima e corpo solo sulla massima categoria del motorsport.

La Toyota, dal canto suo, attende con impazienza perchè tutto il progetto rischia di crollare o, quantomeno, di subire una decisa ridimensionata. Il co-pilota di Alonso in vista della Dakar 2020 è già pronto e si tratta dii Alex Haro e tutto è già stato calcolato giorno per giorno per l’avvicinamento al grande evento. Ne farà parte anche Fernando Alonso? Lo spagnolo valuta per bene il suo futuro e aspetta la chiamata giusta. Il suo ritorno in F1, dopotutto, appare meno impossibile di qualche mese fa…

alessandro.passanti@oasport.it