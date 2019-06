Alonso non disputerà il campionato IndyCar nel 2020: porta aperta alla Formula 1?

Dopo la clamorosa eliminazione rimediata nelle qualifiche della 500 Miglia di Indianapolis 2019, Fernando Alonso comincia a pianificare la prossima stagione annunciando di non voler partecipare a tutto il campionato delle IndyCar Series 2020. L’intenzione dell’asturiano sarà quella di partecipare esclusivamente alla prossima edizione dell’Indy500 per andare a caccia dell’ultimo tassello mancante per completare la Tripla Corona, perciò non disputerà neanche le prime gare stagionali della categoria. Ancora da stabilire il team con cui Alonso affronterà la sua terza esperienza ad Indianapolis, ma dopo la figuraccia di quest’anno difficilmente sarà la McLaren.

Non lo so – dichiara lo spagnolo – Dico solo che, di sicuro, se decido di tornare a Indianapolis valuterò tutte le opportunità e poi stabilirò quale sarà la migliore“. Il 2020 di Alonso rimane dunque ancora tutto da stabilire, con la concreta possibilità di valutare un’eventuale offerta da parte di un team competitivo di Formula 1 per la prossima stagione. Il prossimo obiettivo del due volte campione del mondo di F1 è quello di trionfare per il secondo anno consecutivo nella 24 Ore di Le Mans, in programma tra sabato 15 e domenica 16 giugno, garantendosi di conseguenza anche la conquista del Campionato WEC, mentre per il futuro del 37enne nativo di Oviedo saranno decisivi i prossimi mesi.