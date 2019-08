Alonso replica a Vettel: "Non è vero che non mi piace, siamo sempre andati d'accordo"

Fernando Alonso starebbe pensando al ritorno in Formula Uno, ma al momento non ci sono sedili a disposizione per il due volte Campione del Mondo, reduce da una stagione tra WEC e Indy. Lo spagnolo fa però sempre parlare di sé, e su Instagram ha risposto alle domande di alcuni fan, partendo dalla replica a Sebastian Vettel che pochi giorni fa ha dichiarato che lo stesso Alonso non nutre stima nei suoi confronti:

" Non è così, ci siamo sempre rispettati e abbiamo avuto una relazione molto cordiale. Mi dispiace che lo pensi, assicuro che è esattamente il contrario. "

Strizzata d'occhio a Max Verstappen

Max Verstappen ha dichiarato che Lewis Hamilton non è il più grande di quest’epoca e ha preferito lo stesso Fernando Alonso il quale ha risposto con un sorriso:

" Max è un tipo molto intelligente. Scherzi a parte, sia Verstappen che Hamilton stanno disputando una grandissima stagione. "

Cosa ha in serbo il futuro?

Riguardo a un possibile ritorno in F1:

" Ho avuto una buonissima prima parte di stagione vincendo il Mondiale WEC, la 24 Ore di Le Mans e quella di Daytona: se un giorno deciderò di tornare sarete i primi a saperlo. "