Anche Charles Leclerc nel secondo GP virtuale della stagione: sfiderà Albon e Russell ad Albert Park

L’iniziativa lanciata dal mondo della Formula 1 per restare #tuttiacasa continua. Domenica 5 aprile, infatti, si disputerà il secondo GP virtuale della stagione, dopo l’esordio convincente di due settimane fa sul circuito del Bahrain. Si correrà questa volta sul tracciato di Albert Park, tradizionalmente utilizzato per il GP d’Australia.

Nel primo atto a spuntarla è stato il cinese della Renault Sport Academy, Guanyu Zhou, il quale si è imposto sul belga, ed ex pilota di F1, Stoffel Vandoorne e sull’austriaco Philipp Eng, corridore in DTM con la Scuderia BMW, al termine di una gara impostata su un passo gara irresistibile per gli avversari. Da sottolineare la battaglia da cineteca tra il messicano Esteban Gutiérrez e il tedesco Nico Hulkenberg, che se le sono date di santa ragione tirandosi sportellate per gran parte della gara. Chi ha saputo regalare spettacolo è stato senz’altro Lando Norris: il pilota della McLaren, nonostante i numerosi problemi con la connessione wifi, ha concluso il GP al 5° posto, partendo dal fondo della griglia e rimontando a suon di sorpassi.

Proprio il britannico ha confermato di esserci anche per l’appuntamento di domenica e al suo fianco ci saranno tantissimi altri big del più importante Mondiale a quattro ruote, a partire dal ferrarista Charles Leclerc. Assieme al monegasco da rimarcare la presenza di Alexander Albon, George Russell e Nicholas Latifi. Non mancheranno poi le giovani promesse e i campioni del futuro: Christian Lundgaard (Formula 3), Louis Deletraz (Formula 2) e Pietro Fittipaldi (terzo pilota della Haas) in primis.

La trasmissione dell’intero evento sarà disponibile sui canali ufficiali di Formula 1 YouTube, Twitch e facebook e durerà circa 1 ora e 30 minuti. Ci saranno prima le qualifiche con tutti i piloti a provare il time attack insieme e poi la gara in 28 giri, ovvero il 25% del Gran Premio reale. Le impostazioni di gioco saranno configurate in modo tale da incoraggiare le corse competitive e divertenti. Ciò include prestazioni di guida uguali con configurazioni fisse (tutte le vetture avranno le stesse potenzialità), danni ridotti al veicolo, freni antibloccaggio opzionali e controllo della trazione per chi ha meno familiarità con il gioco. Appuntamento alle ore 21.00 di domenica 5 aprile: non mancherà il divertimento necessario a spezzare, almeno per un paio di ore, il clima malinconico portato in tutto il mondo da questo nemico invisibile!