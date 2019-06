La misura, a questo punto, è colma anche per i piloti. Compreso quello che avrebbe tutto l'interesse a mantenere lo status quo, Lewis Hamilton. Il momento critico, che nel volgere di due settimane ha visto la penalizzazione di Vettel in Canada e quella di Ricciardo nell'oltremodo soporifero Gp di Francia, ha segnato un punto di non ritorno. E' ora di intervenire per salvare la Formula 1 da se stessa, e per una volta sono finalmente i protagonisti principali a fare la voce grossa.

Hamilton: "Così non è più divertente nemmeno per me"

Al termine dei festeggiamenti per il successo al Paul Ricard, Hamilton non ha nascosto il proprio disagio. Perché è evidente anche a lui che non è tanto, o non solo, il dominio della Mercedes a rendere insostenibile la visione di molti Gran Premi, quanto proprio la natura che sta assumendo sul piano tecnico e regolamentare la Formula 1. Un tempo sicuramente troppo pericolosa, oggi decisamente troppo declinata sulla sicurezza, in alcuni casi addirittura di tipo prettamente stradale. “Anche io non mi diverto così - ha detto candidamente - ma se lo spettacolo è noioso non è colpa di noi piloti, ma di chi fa le regole" Ed il resto dei suoi colleghi è più o meno allineato quando si parla di come migliorare lo spettacolo in pista: "Macchine più semplici, meno carico aerodinamico e più grip meccanico in curva, ali poco sensibili in modo da aiutare i sorpassi, e qualche penalità in meno che lasci libertà di lottare ruota a ruota".

L'apertura di Ross Brawn e Liberty Media

Dopo l'invito dello stesso Hamilton all'ultimo meeting di Parigi sui regolamenti futuri, l'idea è quella di coinvolgere in maniera sistematica i piloti, gli unici curiosamente sempre esclusi dalla stanza dei bottoni negli ultimi lustri. Con tanto di beneplacito ufficiale di Ross Brawn: "Sono felice che Lewis abbia confermato il suo desiderio di dare il proprio contributo nei mesi a venire - ha detto il proposito Brawn -, non vediamo l’ora di lavorare insieme a lui, soprattutto nei tre incontri programmati. Sappiamo bene come la Formula 1 abbia bisogno di un importante cambio di direzione se vuole mantenere la propria posizione di uno degli spettacoli sportivi più seguiti al mondo. Sarà fantastico avere un input direttamente dai piloti”.

La direzione scelta dagli americani

Come noto, gli americani hanno fin da subito individuato nell'equiparazione di diverse componenti la via maestra per ridare lustro ad una Formula 1 veloce come mai prima e in grado di macinare nuovi record su ogni circuito, eppure totalmente incapace - al di là della superiorità Mercedes rispetto all'immediata concorrenza - di produrre una battaglia duratura in pista. In primis a causa di vincoli tecnici e norme sportive e di comportamento esasperate. L'idea, dopo il "no" alla semplificazione radicale delle power unit per tutelare gli investimenti dei quattro motoristi presenti, è quella di percorrere la strada della standardizzazione degli elementi, con un conseguente concetto aerodinamico ritenuto da molti come una “Indycar vitaminizzata”.

La ricetta di Lewis

Hamilton non si è mai espresso sui componenti standard - anche perché si tratta di questioni più affini al suo datore di lavoro - ma ha concentrato l'attenzione su diversi elementi fra cui il peso. "Mi incoraggia che Ross e il suo team stiano lavorando, per la prima volta, su un vero pacchetto aerodinamico per diminuire il disturbo quando si segue da vicino un'altra macchina. Detto ciò, avere macchine più pesanti non è una gran cosa, ci servono macchine più leggere. Il peso è un problema, i freni sono oltre il limite, si surriscaldano di continuo, eppure si parla di rendere le macchine più pesanti dal 2021. E’ sbagliato, vi assicuro che è la strada sbagliata". Tuttavia l'inglese confida nei test condotti dal gruppo tecnico che lavora alla configurazione aerodinamica delle monoposto, che dovrebbe – dati della galleria del vento – portare a perdere appena il 10% di deportanza contro oltre il 50% attuale, quando una monoposto corre vicina a un’altra.

Le prossime tappe

Il percorso che porterà a decidere le caratteristiche delle monoposto 2021 – insieme agli aspetti sportivi e finanziari – si completerà il prossimo ottobre, e per la prima volta ci saranno dunque anche i piloti a offrire un contributo sulla direzione da prendere. "Ho fiducia che andrà meglio - dice sempre Hamilton -. Lo spero davvero, al punto che sono stato a Parigi la scorsa settimana, per essere coinvolto. Non avevo nulla da guadagnarci dall’essere lì ma se c’è qualsiasi cosa nella quale posso essere d’aiuto... hanno assunto tutte queste decisioni senza mai avere un input da un pilota in quella stanza, perciò, se può essere l’aspetto decisivo che aiuti a svoltare e avere gare migliori per i tifosi, sarò fiero di farne parte". Ora la speranza è che non si tratti di un semplice 'contentino' e che i piloti possano realmente incidere su interessi regolamentati e con le squadre ultime firmatarie insieme alla FIA e Liberty Media.