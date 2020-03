Anche la Ferrari verso il volante mobile? Il sistema Ackermann sulla Rossa per imitare la Mercedes

Il Mondiale non è ancora iniziato: l’emergenza coronavirus ha bloccato il campionato e non si sa ancora se si riuscirà a partire il 14 giugno col GP del Canada. Nel frattempo le varie Scuderie stanno osservando un periodo di ferie (i 21 giorni consecutivi obbligatori da regolamento), liberando così la finestra di agosto per correre alcuni Gran Premi se la pandemia sarà stata fermata.

La Ferrari riprenderà l’attività il prossimo 14 aprile, subito dopo Pasqua ci si metterà al lavoro per migliorare la monoposto che dovrà necessariamente fare uno step in avanti se si vorrà lottare alla pari con la Mercedes per il titolo iridato.

Le Frecce d’Argento avevano strabiliato durante i test invernali andati in scena a Barcellona, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che avevano ottenuto buoni risultati anche grazie alla novità del DAS, ovvero il tanto discusso volante mobile che garantisce un importante vantaggio in termini di usura degli pneumatici e di gestione della monoposto.

Anche la Ferrari è pronta ad usare il DAS?

La Scuderia di Maranello non dispone del tanto chiacchierato sistema Ackermann ma, stando ad alcune indiscrezioni riportate da motorsport, anche la Rossa disporrebbe di un sistema analogo da utilizzare sulla SF1000.

Ci sarebbe infatti una soluzione che permette di variare la convergenza delle ruote anteriori in funzione del raggio della curva, garantendo un annesso beneficio nella guidabilità della monoposto e garantendo una minora usura delle gomme. Questa soluzione “si avvale di due pignoni, due cremagliere dello sterzo e altrettanti rocker che consentono di modificare l’angolo di sterzata in funzione del raggio della curva, cambiando un parametro importante dell’assetto che di solito è fisso e regolato nei box” conclude motorsport, citando nel dettaglio l'evoluzione che apporterebbe la Ferrari alla sua monoposto.