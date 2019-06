Anche la Red Bull sostiene Vettel: "La penalità è ingiusta, non ha fatto niente di male"

L'episodio che ha deciso il Gran Premio del Canada con la penalità inflitta a Sebastian Vettel per aver tagliato la strada a Lewis Hamilton continua a far discutere l'intero mondo della F1. Helmut Marko, ex-pilota di F1 e Le Mans e oggi consulente in Red Bull, si è schierato in favore del ferrarista parlando ad "Auto Bild"

" Sebastian non ha fatto nulla di male, era impegnato a cercare di controllare la vettura. La sanzione è ingiusta e mi lascia un grande amaro in bocca, le regole devono essere cambiate con urgenza. La F1 non è come il calcio, gli steward hanno molto tempo in gara per pensare e confrontarsi, non hanno pensato all'episodio del GP Monaco 2016 e questo infastidisce gli sportivi. Vettel ha fatto bene a togliere il numero 1 davanti alla Mercedes di Hamilton, ha mostrato pubblicamente ciò che sentiva. "

La Mercedes sta con i commissari: "Le corse non sono autoscontri"

Di opinione diametralmente opposta, com'era prevedibile che fosse, Toto Wolff, team principal Mercedes, che ha parlato a "RaceFans":

" L'interpretazione dei commissari era in linea con le regole. Se si è in Mercedes è logico dire che è stata presa la decisione giusta mentre se si è in Ferrari si dice che si sarebbe potuto decidere diversamente: è un po' come accade con gli arbitri nel calcio, ci sarà sempre una decisione che sarà discutibile. I piloti sono gladiatori su macchine ad alta tecnologia e vogliono lottare in pista ma non è banale trovare la linea giusta che divida una corsa regolare dagli autoscontri. Non mi dispiace per Vettel, nessuno è stato fatto prigioniero. Avrei pensato lo stesso se fosse stata presa la decisione contraria. Posso comunque capire il senso di frustrazione del pilota visto che il risultato è andato contro di lui. "