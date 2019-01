Apprensione per Niki Lauda: grave influenza, è in terapia intensiva a Vienna

Niki Lauda è di nuovo in ospedale. La notizia arriva dalla stampa austriaca, in particolare dal quotidiano 'Kronen Zeitung'.

L’ex campione del mondo – 3 titoli mondiali in F1 e ora presidente non operativo della Mercedes – è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale AKH di Vienna dopo una grave influenza contratta durante il periodo natalizio.

Giusto lo scorso agosto, Lauda, era stato sottoposto a un delicato trapianto di polmone nella stessa struttura. Un’operazione che aveva richiesto quasi 3 mesi di degenza.

Secondo la stampa austriaca Lauda avrebbe avuto problemi dopo aver trascorso in famiglia il Natale nella sua residenza di Ibiza. I medici a quel punto avrebbero consigliato il ritorno in Austria e il ricovero per evitare di indebolire ulteriormente il suo sistema immunitario dopo il delicato trapianto polmonare.

Una portavoce dell'ospedale viennese avrebbe inoltre confermato alla televisione pubblica di stato ORF che l'ex pilota, 70 anni il prossimo 22 febbraio, è in un cura presso la loro struttuta. Si attendono indicazioni sull’effettivo stato di salute di Lauda e l’uscita dal reparto di terapia intensiva.