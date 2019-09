Approvato un test aggiuntivo per le gomme 2020: in pista a Barcellona a inizio ottobre

Il Consiglio Mondiale della FIA avrebbe approvato un test supplementare per provare in pista le gomme della nuova specifica 2020. La notizia, riportata da it.motorsport.com e ancora non ufficiale, è circolata nel paddock di Singapore dove oggi si corre il Gran Premio e dunque si parla di due giorni di test previsti per il 7-8 ottobre a Barcellona dove dovrebbero scendere in pista Ferrari, Meredes e Red Bull.

Otto team su dieci si sono trovati d’accordo con la richiesta di Pirelli mentre Mercedes e Racing Point si sono opposte, le Frecce d’Argento non vogliono perdere il loro vantaggio. Passa dunque l’idea di una gomma più prestazione con l’obiettivo del ritorno alla performance eliminando il tyre management che ha fatto discutere negli ultimi anni.