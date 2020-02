Il Mondiale di F1 deve ancora iniziare, ma si sta già pensando alla prossima stagione. La Ferrari è alle prese con i test di Barcellona dove non sta strabiliando: non si sa davvero quale sia il potenziale della Rossa che punta a battagliare con la Mercedes per il titolo iridato, ma intanto si incomincia già a parlare di mercato e di dove si accaseranno i piloti nel 2021.

Non è un mistero che Lewis Hamilton sia corteggiato dalla Scuderia di Maranello che ha già rinnovato il contratto a Charles Leclerc, ma al momento è molto probabile che il monegasco sarà ancora affiancato da Sebastian Vettel.

Video - Ferrari SF1000: dalla terza ala in stile Red Bull ai nuovi deflettori, tutte le novità della Rossa 02:11

A parlare di futuro è stato il team principal, Mattia Binotto

" Seb è la nostra prima opzione, sono molto contento della nostra line-up che ritengo essere probabilmente la migliore in Formula 1. Abbiamo iniziato a discutere con Vettel, diciamo colloqui preliminari, presto arriveremo al punto in cui valuteremo cosa è meglio fare per entrambi. Credo e spero che in tempi brevi si possa arrivare ad un accordo. Da parte mia l’ultimo anno è stato molto importante perché abbiamo iniziato a conoscerci sempre di più, sempre meglio. Penso che la relazione sia molto buona e mi aspetto una discussione tranquilla, non un appuntamento formale nelle nostre agende. Arriverà un momento in cui inizieremo a discutere sui punti cruciali, quali sono i suoi obiettivi e quali sono i nostri obiettivi, e la rispettiva visione del futuro "

Un po' più cauto Sebastian Vettel...

" Pressione? Non c’è nulla di diverso rispetto alla situazione i cui mi sono trovato 3 anni fa, prima dell’ultimo rinnovo. Ma al momento siamo molto impegnati su altri fronti ed è giusto che le energie vengano indirizzate lì. Penso che sappiamo cosa vogliamo da entrambe le parti. Da parte mia sono in giro ormai da un po’, ma amo ancora quello che faccio, adoro guidare. Mi sono davvero emozionato quando sono salito in macchina la scorsa settimana e sono qui per vincere. Negli ultimi anni ci sono state stagioni buone, migliori di altre, ma non con il finale che speravamo. Sono arrivato in Ferrari per vincere il campionato e la fame e la determinazione non sono cambiate, in tutti il team. Siamo qui per combattere "