Binotto: “DAS Mercedes? Da valutare, ma in Ferrari non sarebbe pronto prima di metà stagione"

La prima metà dei test invernali pre-stagionali della Formula Uno è andata in archivio in quel di Barcellona con una Mercedes in grande spolvero ed una Ferrari apparentemente in difficoltà dal punto di vista tecnico nei confronti delle Frecce d’Argento in vista di un Mondiale che comincerà il 15 marzo a Melbourne, in Australia. La casa di Stoccarda ha introdotto diverse novità sulla W11 per aumentare il gap nei confronti dei rivali diretti, tra cui il rivoluzionario Dual Axis Steering, una sorta di volante mobile che permette di cambiare la convergenza degli pneumatici in rettilineo. La soluzione innovativa di Mercedes ha spaventato tutti gli altri team, i quali attendono un responso dal punto di vista regolamentare dalla Fia.

"Abbiamo fiducia nel giudizio della Fia – ha dichiarato il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto a proposito del DAS Mercedes – Valuteremo se svilupparlo o meno, ma se lo volessimo introdurre non potremmo farlo prima di metà stagione, progettazione e omologazione sarebbero un processo lungo. Più che rendere la vita difficile alla Mercedes con interrogazioni alla Fia vogliamo rendergliela difficile in pista. E’ una delle innovazioni che si vedono su tutte le vetture, ce ne sono anche sulla nostra copiate da altri. La prossima settimana vedrete una SF1000 molto simile a quella in pista ora, ma ci concentreremo sulla prestazione“.