Binotto: "In Australia la Ferrari non lotterà per la vittoria, ma ogni team ha i suoi problemi"

Con il pomeriggio di venerdì, si chiudono ufficialmente i test di Barcellona per le Scuderie di Formula 1. L'ultima giornata ha visto protagonista Bottas, con Leclerc unico pilota Ferrari a scendere in pista: il monegasco ha chiuso 2° nella sessione mattutina, piazzandosi invece 4° nel pomeriggio con qualche problema al bilanciamento. Una settimana di test che ha evidenziato ancora qualche lacuna per il team di Maranello, con la SF1000 che dovrà per forza di cose essere migliorata per avere lo stesso ritmo di Mercedes, ma anche di Renault e Red Bull che escono rinforzate dai giorni in Catalunya. Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, fa il punto dopo questa settimana.

" Non siamo abbastanza veloci in qualifica e anche in gara lo siamo un po' meno. Ora è importante capire la macchina e ottimizzarla e fare in modo che i piloti trovino il proprio comfort con l'assetto "

In Australia non ci sarà lotta per la vittoria dice Binotto

" Abbiamo accumulato dati per lavorare meglio in vista del via della stagione. Come squadra siamo pronti, ma non siamo veloci e di questo ne sono certo. Non andiamo in Australia convinti di poter lottare per la vittoria, poi vedremo cosa succede. Ogni team ha i suoi problemi, magari di affidabilità, ma non siamo soddisfatti della nostra prestazione "

"Non siamo dove vorremmo essere"

" Quanto sei bravo o meno non lo scopri nelle prime due gare, la macchina va migliorata, dalla power unit all'aerodinamica, ma la stagione è lunga. Il drag ci penalizza in velocità massima, non siamo dove vorremmo essere, gli altri sono più veloci in rettilineo e noi non stiamo spingendo il motore al massimo perché non vogliamo compromettere la nostra affidabilità. Non stiamo facendo dei giochi, questa è la nostra vera performance. Noi siamo la Ferrari e quando non vai come vorresti la pressione aumenta "