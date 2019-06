Binotto: "In Canada vicino alla Mercedes come previsto, ma non ci saranno tante piste favorevoli"

Razionalità e lucidità: sono questi i tratti caratterizzanti del modo di intendere le cose di Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari. Il tecnico italo-svizzero, da quest’anno sulla plancia di comando della gestione sportiva del Cavallino Rampante, ha in sé un mix di delusione e soddisfazione per quanto si è visto a Montreal (Canada), sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1: da un lato una buona velocità dimostrata dalla Rossa nel confronto con la Mercedes, dall’altro la penalità comminata a Sebastian Vettel, senza la quale il tedesco avrebbe vinto, regalando alla scuderia di Maranello il primo successo stagionale. La vittoria del britannico Lewis Hamilton, invece, rende ancor più “argentato” questo campionato e per la Rossa non resta che guardare a quel che sarà, cercando di fare il meglio possibile:

" Sapevamo che venendo su un circuito dove conta la potenza saremmo stati più vicini alla Mercedes, viste le peculiarità simili al Bahrein e diverse da Barcellona. Siamo riusciti ogni giorno ad assecondare il miglioramento della pista, la macchina però è la stessa che avevamo in Spagna e dunque i nostri punti deboli restano "

Ecco le parole di Binotto (fonte: La Gazzetta dello Sport), riguardanti le problematiche della SF90 in curva. Come ammesso infatti dal Team Principal: “Non troveremo tante piste come il Canada“. Pertanto quanto è avvenuto sul tracciato dedicato alla memoria di Gilles Villenueve ha i crismi dell’occasione persa.

Tuttavia, guardando al prossimo appuntamento in Francia, degli aggiornamenti aerodinamici ci dovrebbero essere, come ad esempio una nuova ala anteriore che dovrebbe minimizzare le criticità sull’avantreno della monoposto. Accorgimenti che i ferraristi si augurano possano bastare per lottare contro la W10, anche se appare decisamente complicato.

