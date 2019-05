Binotto: “Non è la nostra giornata, valutazione sbagliata. Siamo un team giovane"

Giornata nerissima per la Ferrari, le qualifiche del GP Monaco 2019 sono andate malissimo e le Rosse non sono riuscite a reagire nel Principato dopo un avvio di stagione traumatico. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno commesso un errore pesantissimo durante il Q1 che ha portato all’eliminazione di Charles Leclerc, costretto a scattare dalla sedicesima posizione in un tracciato dove è praticamente impossibile sorpassare. Successivamente Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione alle spalle delle inarrivabili Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma anche di Max Verstappen.

Il team principal Mattia Binotto ha commentato mestamente la situazione durante la conferenza stampa: “Sicuramente non è stata la nostra giornata e abbiamo commesso un errore. Si tratta di una valutazione sbagliata sulla base dei margini e dei calcoli fatti, non avendo considerato il grande miglioramento che offriva la pista e soprattutto anche il feeling dei piloti, che aumentava giro dopo giro. Pensavamo che il tempo di Leclerc fosse sufficiente e sicuramente questo episodio ci aiuterà a crescere. E’ ovvio che il nostro pensiero era quello di conservare un set di gomme ma guardandola adesso appare chiaro che sarebbe stato meglio fare altro. Come ho già detto, siamo un team giovane e dobbiamo ancora lavorare e migliorare tanto”.