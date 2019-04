Il 2021 sarà per il Mondiale di Formula Uno quello dei grandi cambiamenti. Sul tavolo sono tanti gli aspetti da considerare: le power unit, la standardizzazione dei componenti e la politica del risparmio dei costi in funzione di un maggior spettacolo in pista. Secondo i gestori di Liberty Media, quest’ultimo punto è forse quello più importante per far sì che il Circus possa essere promosso maggiormente ed abbia un seguito crescente anche in contesti nei quali la massima categoria dell’automobilismo non è così conosciuta.

Ovviamente, accontentare le esigenze di tutti non è possibile e pertanto per giungere ad un accordo è necessario scendere a compromessi. Allo stato attuale delle cose, i team con un budget limitato vorrebbero che la ripartizione della ricchezza non fosse così sbilanciata in favore delle scuderie più rinomate e con una storia lunga, come la Ferrari. Da par suo, la posizione del Cavallino Rampante è ancora di attesa, come ha dichiarato il Team Principal della Rossa Mattia Binotto (fonte: it.motorsport.com).

" Non c’è molto tempo, ma per noi è più importante che vengano raggiunti gli accordi giusti, quindi non dovremmo farci prendere dalla fretta. Continueremo a discutere con la FIA e la F1. Ci sono molti punti che dobbiamo ancora discutere: governance, entrate, regolamenti tecnici, regolamenti finanziari, standardizzazione. Sono comunque ottimista sulla discussione e sulla collaborazione che abbiamo avviato, quindi sono convinto che troveremo il giusto equilibrio "

Il processo dunque di mediazione è ancora in corso e non resta che attendere le decisioni definitive per una F1 che dovrà far coesistere l’esaltazione della tecnologia con le esigenze dello show televisivo.

