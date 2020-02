Binotto: "Vettel-Leclerc, la miglior coppia del Mondiale. Ferrari vincente? Ci vuole tempo"

Alla trasmissione “Che tempo che fa” della Rai è intervento il Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, che ha parlato nuovamente del dualismo Vettel-Leclerc. Un dualismo che può solo dare aspetti positivi per la rinascita della Ferrari. Poi Binotto puntualizza: "Si può imbastire un ciclo vincente? Sì, ma ci vuole tempo..."

" Vettel e Leclerc formano la coppia migliore della F1, ma talvolta mi fanno tribolare. È sbagliato fare pronostici. Ci sono delle lezioni da imparare dal passato, stiamo crescendo. Tutti i cicli vincenti hanno impiegato tempo prima di diventare ciò che sono. Non bisogna dimenticarlo e noi l’anno scorso, dopo i test, sembravamo essere davanti e invece a Melbourne c’è stata una doccia fredda. Quest’anno avremo, per questo, un approccio diverso "

Dal 19 febbraio le vetture di F1 saranno in pista per provare sul tracciato di Barcellona in una 6 giorni di test non consecutiva (dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 febbraio) molto importante per deliberare il materiale in vista dell’esordio iridato a Melbourne previsto per il 15 marzo. La Ferrari vuol farsi trovar pronta!