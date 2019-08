Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. Dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i piloti hanno avuto qualche chance, ma in un modo o nell’altro il gradino più alto del podio è risultato sempre un miraggio. Il team principal Mattia Binotto, da vero uomo squadra, difende i suoi alfieri e accentra sul team le colpe di questo filotto di corse senza sorrisi:

" Sebastian Vettel non è ancora stato in grado di centrare un successo in questa stagione (in concomitanza con il Gran Premio del Belgio toccherà l’anno esatto senza vittorie ndr) ma le motivazioni giungono da una SF90 non competitiva come avremmo voluto – le sue parole riportate da Marca.com – Ovviamente è semplice guidare una vettura veloce e perfetta, ma in questo caso tutto cambia. Sebastian è un pilota sempre preciso, attento e analitico nel valutare e cercare di risolvere i problemi, e questo è di grande aiuto per la scuderia "

Secondo Binotto non esiste alcun dubbio che il tedesco sarà ancora alla guida della monoposto con il Cavallino Rampante nel 2020:

" Non ho alcun pensiero sotto questo punto di vista: Seb vuole riportare la Rossa al titolo; il suo obiettivo non è minimamente cambiato. Vuole laurearsi campione del mondo con la Ferrari e lo ha ben chiaro nella sua mente. Ovviamente, e lo posso capire, il suo avvio di annata è stato frustrante, dato che gara dopo gara ha capito che non poteva competere per questo obiettivo, ma lo conosciamo bene e sa perfettamente cosa vuole. Ha un modo di ragionare che gli regala quella spinta e quella energia giusta per andare avanti "

Parole al miele per il quattro volte campione del mondo, dunque. Il team principal di Maranello, però, ne riserva dello stesso tenore anche per Charles Leclerc che, a suo dire:

" Ha tutto per diventare un campione. Sapevamo che disponeva di un grande talento, dato che lo avevamo ammirato già ai tempi della GP3 e della GP2, ma quello che ci ha maggiormente sorpreso è il continuo miglioramento che mette in atto settimana dopo settimana. Ogni volta impara da un suo errore, immagazzina le notizie e cresce. Con il passare del tempo abbiamo notato come il suo modo di approcciare al fine settimana di gara sia diventano più solido, e anche questo ci conferma quanto potrà diventare forte in futuro "

alessandro.passanti@oasport.it