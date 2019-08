Bottas sul suo futuro in Mercedes: “Ocon al mio posto? Spero che la squadra mi dica qualcosa"

Non è stato un GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1, da incorniciare per il finlandese Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes, ottavo e doppiato nella corsa magiara, è uscito con le ossa rotte dal confronto con il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, protagonista di una gara magnifica e nuovamente a segno in questa stagione, sempre più leader della classifica iridata.

A scuotere poi l’animo del glaciale Bottas ci ha pensato il Team Principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff che, intervistato da Sky Sport, ha fatto capire che la posizione di Valtteri nel team potrebbe cambiare in favore del francese Esteban Ocon, attuale terzo pilota della squadra di Brackley. Dichiarazioni che, sicuramente, non hanno fatto piacere all’alfiere della Stelle a tre punte:

" Esteban Ocon al mio posto? Non ho molto da dire. Sicuramente mi farebbe piacere sapere qualcosa dal mio team. Non è piacevole aspettare questo tipo di decisioni, spero che la squadra mi comunichi qualcosa il prima possibile "