Bottas vola già nella sessione mattutina dei test, Leclerc e la Ferrari lavorano sull'aerodinamica

La parola più corretta è impressionante. La Mercedes del finlandese Valtteri Bottas si classifica in vetta all’ordine dei tempi della sessione mattutina del test di F1 previsti a Barcellona (Spagna) oggi e domani. Due giorni importanti per deliberare alcune novità tecniche sulle monoposto, in vista della continuazione della stagione. Ebbene, la W10, macchina da guerra nei primi cinque round iridati, ha dato una nuova dimostrazione delle sue qualità con il finnico al volante. 1’16″525 il riscontro di Bottas che, dopo aver condotto ad inizio turno alcune prove aerodinamiche girando con i “rastrelli” dietro alle ruote anteriori per capire la gestione della scia della gomma e delle turbolenze che genera, ha dato libero sfogo a tutti i cavalli, ottenendo il crono con gomme C3 (le medie). Ricordiamo che in questi test le scuderie avranno a disposizione tutta la gamma Pirelli: dalla più dura (C1) alla più morbida (C5).

Alle spalle del nordico, il monegasco Charles Leclerc. Il 21enne, alfiere della Ferrari, ha realizzato il crono di 1’17″322, con le stesse mescole del pilota della Mercedes, denunciando ancora una volta difficoltà nelle curve del circuito iberico. Non è un caso che Charles abbia usato una monoposto strumentata per raccogliere dati e fornire indicazioni al box sulla strada da seguire. Alcune indiscrezioni avevano parlato anche di un altro telaio che la Ferrari vorrebbe provare. Scopriremo se queste voci saranno confermate. In pista, comunque, anche l’altra SF90 del tedesco Sebastian Vettel, dedicatosi al lavoro di sviluppo delle gomme 2020. Il teutonico ha infatti girato con coperture non siglate, realizzando il quinto tempo di 1’18″425. A precedere il quattro volte campione del mondo la McLaren dello spagnolo Carlos Sainz (1’18″263) e la Red Bull del francese Pierre Gasly (1’18″284), autori di queste prestazioni con il compound C2.

A completamento della graduatoria troviamo il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) (1’18″597, tipologia di mescola non identificata), il brasiliano Pietro Fittipaldi, terzo pilota della Haas e nipote del noto Emerson Fittipaldi (due volte campione del mondo di F1 nel 1972 e nel 1974), con il crono di 1’19″564 (C2), la Racing Point del messicano Sergio Perez (1’19″719, alle prese anch’egli con le prove delle Pirelli 2020), la Renault del tedesco Nico Hulkenberg (1’20″239, C2) l’altra Racing Point dell’inglese Nick Yelloly (1’20″609), il debuttante britannico Callum Ilott sull’Alfa Romeo (1’20″709) e l’altro rookie canadese Nicholas Latifi sulla Williams (1’21″008, C2). Da sottolineare il testacoda di Ilott con la C38 e le zero tornate del britannico Lando Norris con la McLaren.

ORDINE TEMPI TEST BARCELLONA 2019 – SESSIONE MATTUTINA (14 MAGGIO)

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 77 V. Bottas (C3) Mercedes 1’16″525 2 16 C. Leclerc (C3) Ferrari 1’17″322 3 55 C. Sainz (C2) McLaren 1’18″263 4 10 P. Gasly (C2) Red Bull 1’18″284 5 5 S. Vettel (P) Ferrari 1’18″425 6 26 D. Kvyat Toro Rosso 1’18″597 7 51 P. Fittipaldi (C2) Haas 1’18″643 8 11 S. Perez (P) Racing Point 1’19″719 9 27 N. Hulkenberg (C2) Renault 1’20″239 10 34 N. Yelloly Racing Point 1’20″609 11 C. Ilott Alfa Romeo 1’20″683 12 34 N. Latifi (C2) Williams 1’21″008 13 4 L. Norris McLaren

