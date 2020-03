Briatore: "Chi più forte tra Michael Schumacher e Alonso? Impossibile rispondere"

La F1 è ferma in attesa di sapere quando il Mondiale 2020 potrà iniziare. Le cancellazioni e i rinvii per l’emergenza coronavirus sono state molte e, allo stato attuale delle cose, il primo round del campionato potrebbe essere il 14 giugno a Montreal in Canada.

Per questo motivo, guardare al passato viene quasi spontaneo in un momento nel quale i “motori sono spenti”. Protagonista di un’intervista sul sito della Formula 1, Flavio Briatore ha risposto a chi gli chiedeva se fosse più forte Michael Schumacher e Fernando Alonso. L’ex Team Principal di Benetton e di Renault ha avuto il privilegio di gestire entrambi nella sua carriera (vittorie mondiali nel ’94 e nel ’95 con Schumacher, successi nel 2005 e nel 2006 con Alonso).

" Chiedersi chi è il migliore, se Schumacher o Alonso, è come chiedere se Messi o Ronaldo sono i migliori. Non lo so. Fernando è meno emotivo di Michael. Michael ha sempre rafforzato e incoraggiato la squadra al massimo. Fernando, d’altra parte, è come un Rottweiler, non si arrenderà mai "

C'è stato anche un testa a testa tra i due nel corso del GP di Imola nel 2005

" In quella gara questi due campioni avevano prestazioni molto simili. Michael rimase bloccato dietro a Fernando per 15-20 giri e non commise errori. Lo stesso dicasi per Alonso. È stata una gara brillante. Per me i due piloti sono molto simili "