Calendario 2020 da record con 22 ben gare: addio alla Germania, debutta il Vietnam

La stagione 2020 della Formula sarà da record! E’ stata resa pubblica dalla FIA la bozza del calendario del prossimo campionato, che prevede la presenza di ben 22 Gran Premi. Il calendario sarà presentato per l’approvazione durante la riunione del FIA World Motor Sport Council il 4 ottobre.

Si festeggiano i 70 anni della Formula Uno e per questo motivo si è deciso di ampliare il numero dei GP. Si comincia dal Gran Premio d’Australia a Melbourne il 15 marzo e si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina il 29 novembre.

Ci sarà anche la grande novità del Gran Premio del Vietnam, che diventa il 34esimo paese ad ospitare una gara di Formula 1. Si gareggerà il 5 Aprile ad Hanoi. Tra i grandi ritorni, invece, c’è il circuito di Zandvoort, che sarà la sede del Gran Premio d’Olanda (3 Maggio).

Non ci sarà più il Gran Premio di Germania. La Formula 1 perde uno dei GP storici e dunque niente gara di casa per Sebastian Vettel. Ci sarà, invece, Monza, visto che è in fase di definizione l’estensione contrattuale con la FIA.