Calendario Mondiale: nel 2020 torna Gp d'Olanda a Zandvoort

Dal 2020 torna il Gran Premio d'Olanda nel calendario del Mondiale di Formula 1. L'ultima edizione si era disputata 35 anni fa nel 1985. La gara si disputerà nel leggendario circuito di Zandvoort. Lo hanno annunciato gli organizzatori hanno annunciato sui social media martedì. "Fin dall'inizio del nostro mandato in Formula 1, abbiamo detto che volevamo gare in posti nuovi, ma anche rispettare le radici storiche di questo sport in Europa", ha dichiarato Chase Carey, boss della F1, in un comunicato. Zandvoort ha ospitato 30 Gran Premi tra il 1952 e il 1985.