Arrivate a Melbourne con il coltello fra i denti, impegnate in una guerra politica che prometteva di non fare prigionieri, Ferrari e Mercedes hanno lasciato il circuito australiano di nuovo saldamente alleate. Lo scontro scaturito dall'accordo secretato tra Fia e Maranello sul motore 2019, che minacciava di finire per vie legali, ha dunque visto la Mercedes sfilarsi dal gruppo dei team 'ribelli'. Che ora potrebbe vedere anche le defezioni degli altri due team motorizzati Mercedes (Racing Point e Williams), lasciando solo Red Bull e motorizzati Renault a sostenere la battaglia contro Jean Todt.

La telefonata

La Mercedes, inizialmente polo aggregante della protesta, ha di fatto chiuso la polemica con Maranello, e ora difficilmente il fronte dei refrattari potrà reggere. Ma cosa è accaduto realmente? Negli ultimi giorni si è parlato molto della telefonata fra John Elkann ed il CEO di Daimler Ole Kallenius, ma è ovvio che il terreno di dialogo era già stato praparato durante le convulse ore che hanno portato alla cancellazione del Gp all'Albert Park. E probabilmente il succo del discorso sono state le reciproche presunte irregolarità, giacché Mercedes sarebbe in possesso di un report preciso sulla gestione dei flussi di benzina del motore Ferrari 2019 e Maranello ha evidentemente in serbo altrettanto, magari sul DAS. Che resta al centro della vicenda più di quanto si possa credere.

Video - Elkann alza l'asticella: "La fame di vittorie della Ferrari è enorme" 00:31

Red Bull isolata

Naturalmente a restare spiazzata è la Red Bull, fiancheggiata ora solo dai cugini di Alpha Tauri e dai motorizzati Renault. Ma non è da escludere che a portare Mercedes ad abbandonare il fronte e stringere una nuova alleanza politica con la Ferrari - presumibilmente con vista 2021 e oltre - siano state anche le scintille coi 'bibitari'. Che se da un lato hanno fiancheggiato Stoccarda nella sollevazione contro l'accordo segreto pro-Ferrari, dall'altro non ha mai mancato di denunciare anche le presunte irregolarità della W11. A partire proprio dal sistema DAS, che Helmut Marko aveva ribadito di considerare illegale in quanto correttore d'assetto in movimento e sul quale Red Bull, ma presumibilmente anche la Ferrari, avrebbe presentato ricorso ufficiale a Melbourne se si fosse corso e gli uomini di Toto Wolff lo avessero montato sulle frecce d'argento.

Il caso delle prese d'aria

E del resto, stando a quanto dicono in Inghilterra, la richiesta di chiarimenti presentata dalla Red Bull alla Federazione sulle prese d'aria posteriori Mercedes è stata vissuta come una sorta di tradimento della causa comune da parte dello stesso Wolff. Anche perché ne è poi seguita una direttiva Fia che le vietava espressamente.

Prospettive

Dunque cosa accadrà ora, con l'elemento agonistico in congelatore fino a giugno inoltrato? Difficile dirlo. Certamente la mossa Mercedes ha neutralizzato una situazione potenzialmente esplosiva, che prometteva di uscire dall'ambito sportivo per perseguire le vie legali. E forse non è un caso, vista l'ulteriore crisi di credibilità che sarebbe così piombata sulla Formula 1. Il cerino in mano resta alla Red Bull, che deve decidere se rompere le righe o se mantenere alto il livello dello scontro. Consapevole però che dall'altra parte c'è nuovamente un patto di non belligeranza (politica) fra i due colossi.

Video - Ferrari SF1000: dalla terza ala in stile Red Bull ai nuovi deflettori, tutte le novità della Rossa 02:11