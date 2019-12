Charles Leclerc: “Felice di questa stagione, adesso tocca a me migliorare”

Charles Leclerc conserva il piazzamento delle qualifiche e chiude in terza posizione il Gran Premio di Abu Dhabi 2019, ultima gara stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo del Principato si è guadagnato nel corso del primo giro la seconda piazza su Verstappen ma sulla lunga distanza ha fatto molta fatica nella gestione delle gomme dovendo così arrendersi nella sfida personale contro l’olandese della Red Bull. Con il risultato odierno Charles ha raccolto il decimo piazzamento sul podio dell’anno per un quarto posto finale nella classifica generale del Mondiale piloti alle spalle di Hamilton, Bottas e Verstappen.

"Sono molto felice perché quest’anno ho potuto imparare davvero tanto anche grazie a Seb – dichiara il monegasco al termine della corsa di Yas Marina – In generale è stata una bella stagione per me perché ho potuto realizzare il mio sogno di gareggiare in F1 con la Ferrari. Adesso tocca a me continuare a migliorare e speriamo di regalare ai tifosi il successo che meritano. Hamilton? Oggi è stato dominante, ha fatto 1’39″2 a fine gara con gomme dure. Gli ho fatto i complimenti“.

Lewis Hamilton

"Sono orgoglioso di questa vittoria ed enormemente grato per questa squadra incredibile, per questa Mercedes che continua a spingere: chi avrebbe mai immaginato che saremmo stati così forti in questo modo a fine stagione, nonostante avessimo già vinto il campionato. Abbiamo estratto il massimo potenziale da questa macchina che è una vera e propria opera d’arte, voglio ringraziare tutte le persone che sono qui e quelle che sono a casa: grazie per tutto il sostegno, sono troppo contento oggi. Ora ci sono tanti giovani che stanno emergendo, dal secondo all’ottavo posto di oggi sono tutti giovanissimi e sono molto fiero di poter competere in un periodo con tanti giovani e spero di poter battagliare in modo serrato con loro nel prossimo futuro. In inverno passerò un po’ di tempo con la mia famiglia“.