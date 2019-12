Il Natale è sempre più vicino e per Charles Leclerc il regalo è un importante adeguamento dello stipendio, annesso ad un contratto che lo legherà alla Ferrari fino al 2024. E’ questo quello che emerge dalla stanza dei bottoni della Rossa, come preannunciato da La Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha ufficializzato il prolungamento del contratto con il giovane pilota monegasco.

Leclerc: "Felice di restare in Ferrari, guardo al futuro con impazienza"

" Sono molto contento di restare alla Ferrari. La stagione che si è appena conclusa, alla guida di una delle scuderie più iconiche della F1 è stata davvero un sogno. Non vedo l’ora di migliorare la mia relazione con il team dopo l’intenso ed esaltante 2019 che abbiamo vissuto insieme. Sono ansioso di vedere cosa ci riserverà il futuro e non vedo l'ora di ripartire la prossima stagione. "

Binotto: "Gara dopo gara è cresciuta la voglia di rinnovare, pronti a scrivere tante pagine insieme"

" Gara dopo gara è cresciuto il nostro desiderio di prolungare il contratto con Charles e questa ufficializzazione significa chesarà un pilota della Ferrari per le prossime cinque stagioni. Questa fiducia dimostra che Charles e la Scuderia hanno un futuro solido insieme. Charles fa parte della nostra famiglia dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo con la nostra academy. Siamo quindi molto lieti di poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e sono sicuro che insieme scriveremo molte nuove pagine nella storia del Cavallino Rampante. "

I dettagli: ingaggio triplicato, guadagnerà 9 milioni

Il contratto, originariamente fino al 2021, si trasformerà in un quinquennale. I vertici della Ferrari credono ciecamente in Leclerc, tenuto conto degli ottimi risultati nel suo primo anno con la scuderia: 7 pole-position (il miglior pilota in questo aspetto nel 2019), 10 podi e due vittorie. Le firme a Spa e soprattutto a Monza, infatti, hanno dato un bello slancio alle quotazioni di Charles e, quindi, in vista del 2020 la sua posizione in squadra sarà completamente diversa rispetto a quella del tedesco Sebastian Vettel.

I 9 milioni all’anno (circa il triplo di quello attuale), infatti, sono un valido argomento nel definire i rapporti di forza. Di fatto, il teutonico, in scadenza di contratto nel 2020, dove meritarsi il posto nella prima parte della prossima annata. Il Team Principal Mattia Binotto, infatti, ha dichiarato piuttosto chiaramente che la decisione sulla line-up dei piloti in ottica 2021 sarà presa nel periodo del GP di Spagna (10 maggio). Pertanto, Vettel dovrà prodursi in un avvio convincente, altrimenti dovrà cercare delle alternative, cosa che forse già sta facendo secondo alcune indiscrezioni. Staremo a vedere.

