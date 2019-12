Charles Leclerc: "Giornata positiva nonostante l'incidente. Non vedo l'ora di tornare in pista"

Charles Leclerc è sceso in pista ad Abu Dhabi per disputare la seconda giornata di Test F1 che ha concluso la stagione della massima categoria automobilistica e che ha lanciato l’appuntamento per la prossima annata. Il monegasco ha siglato il secondo tempo di giornata, fermandosi a un paio di decimi da George Russell, ma si è reso protagonista di un incidente. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua monoposto alla curva 14 ed è andato a sbattere contro un muro, terminando così in anticipo il suo lavoro dopo aver percorso 103 giri in un mercoledì riservato alle prove delle nuove gomme Pirelli.

" Quella di oggi è stata l’ultima giornata di lavoro in pista e credo che sia stata proficua nonostante l’incidente che ci ha costretto a chiuderla in anticipo. Abbiamo fatto tante prove comparative per valutare le gomme 2020 in rapporto a quelle di quest’anno e siamo stati in grado di raccogliere molti dati che verranno analizzati in profondità. Adesso stacchiamo un po’, anche se non dimenticherò mai questa prima stagione con la Scuderia Ferrari. So già che presto non vedrò l’ora di tornare in pista "