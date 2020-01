Charles Leclerc si lancia con il paracadute e fa arrabbiare la Ferrari

Un lancio con il paracadute che non è stato digerito benissimo: è quello effettuato ad Charles Leclerc a Yas Marina nei primi giorni del 2020. Un'iniziativa che non è andata giù al Cavallino, come ha rivelato lo stesso pilota monegasco, intervenuto agli Autosport International di Birmingham.

" Normalmente se ho in mente qualcosa di un po’ fuori dal comune, chiedo sempre alla Ferrari, ma nel caso del lancio con il paracadute ho fatto un’eccezione. Ho detto a me stesso che, anche se ci fosse stato un problema, non credo che avrei avuto l’opportunità di essere sgridato. Quando l’hanno scoperto si sono un po’ arrabbiati, il lancio è stato stupefacente ma non lo farò una seconda volta "

Ipotesi MotoGP

" Mi piacerebbe provare una MotoGP perché apprezzo molto le moto in generale. Non sono sicuro, però, che la Ferrari sia della stessa opinione. Prima di qualsiasi esperienza di questo tipo, che prevedano un minimo di rischio, dovrei chiedere l’autorizzazione ai vertici della Scuderia e non so se la otterrei "