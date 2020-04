Sarà stato solo per divertimento e per lo show, però è sempre bello veder vincere la Ferrari, anche se parliamo di eSports. Nel secondo round del campionato virtuale di F1 con protagonisti alcuni piloti del Circus, il monegasco Charles Leclerc al primo colpo ha fatto centro. Immedesimandosi perfettamente nel gioco F12019, prodotto e sviluppato dalla Codemaster, il 22enne del Principato ha vinto in fuga e da vero dominatore, dimostrando di saperci fare anche in questo che è solo un simulatore.

Scattato perfettamente al via, l’alfiere del Cavallino Rampante ha fatto subito capire agli altri che non c’era storia, guidando con grande concentrazione e impostando un piano strategico perfetto, fermandosi al 10° dei 29 giri previsti (la metà di quelli del Gran Premio reale) e montando le gomme dure che gli hanno permesso di chiudere con agio questa corsa virtuale. Charles ha preceduto dunque la Renault del danese Christian Lundgaard di 14″096 e la Williams del britannico George Russell (a 11″942 dalla seconda piazza). Lundgaard ha cercato di impensierire Leclerc, azzardando con le medie, ma poi poco ha potuto al cospetto della grande costanza del 22enne del Principato.

In quarta e quinta posizione hanno concluso l’altro Leclerc di questa gara, Arthur, da poco entrato a far parte della FDA (Ferrari Driver Academy), che ha rivaleggiato a lungo con Antonio Giovinazzi, costretto ad arrendersi per via di un degrado eccessivo delle gomme con la sua Alfa Romeo. Giovinazzi che, inoltre, ha pagato dazio, vista la poca dimestichezza con questo simulatore. A completare il quadro della top-10 la Mercedes del belga Stoffel Vandoorne, la Haas dello svizzero Louis Delatraz, la Red Bull del thailandese Alexander Albon, autore di qualche errore di troppo in gara, la Racing Point di Jimmy Broadbent e la Williams del canadese Nicholas Latifi.

Charles Leclerc ha commentato il successo sul suo profilo Twitter:

" Hahaaa, prima vittoria della stagione! Questo è stato molto divertente, spero che vi siate divertiti a guardarmi live ovunque voi siate nel mondo. Prendete cura di voi stessi e spero che vi abbiamo reso un po’ più felici in questi tempi difficili "

giandomenico.tiseo@oasport.it