Che succede al volante della Mercedes? Le immagini tv mostrano uno strano movimento dello sterzo

Nuova innovazione in casa Mercedes. Sulla monoposto di Lewis Hamilton, infatti, durante i testi odierni, è comparso un volante mobile. Nelle immagini tv mostrate sui profili social della Formula 1, il campione del mondo sembra tirare verso di sé il volante in frenata e, al contrario, sembra spostare in avanti lo sterzo in accelerazione.

Tuttavia, dopo il pit stop, il campione del Mondo è tornato in pista e il volante non si muoveva più.