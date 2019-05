Bottas impressiona dopo la prima giornata di test con la W10

Si chiude con una Mercedes sempre più irraggiungibile la prima giornata dei test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sul circuito del Montmelò, infatti, Valtteri Bottas ha terminato le sue otto ore di lavoro stabilendo un tempo letteralmente clamoroso 1:15.511 ottenuto con gomme C5, le più morbide del lotto. Fa veramente impressione pensare che sabato nel corso delle qualifiche il pilota con il numero 77 abbia centrato la pole position con il tempo di 1:15.460 con le C3. Il nativo di Nastola ha totalizzato ben 110 tornate, quindi oltre 500 chilometri messi in cascina, con il lavoro sulla W10 che si è concentrato soprattutto sull’aerodinamica nel corso della mattinata. Domani per il team di Brackley scenderà in pista il russo Nikita Mazepin.

Al secondo posto Charles Leclerc. Il monegasco ha portato la sua Ferrari al crono di 1:16.933 con le C2 a 1.422 da Bottas dopo un martedì nel quale prima si è concentrato sull’aerodinamica (per risolvere il rebus dell’inserimento in curva), quindi sul passo gara. Per la Ferrari il lavoro si è suddiviso tra i 109 giri del classe 1997 ed i 102 di Sebastian Vettel che, tuttavia, oggi era impegnato con le prove degli pneumatici Pirelli edizione 2020. Per il tedesco miglior tempo di 1:18.425 a 2.914 e sesta posizione conclusiva. Anche nella giornata di domani vedremo due Ferrari al via. Su quella ufficiale ci sarà Antonio Fuoco, mentre per i test Pirelli 2020 sarà di nuovo in azione Leclerc.

Terza prestazione, invece, per il russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) in 1:17.679 a 2.168 con gomme C4 (101 giri totali), quindi quarta per il francese Pierre Gasly (Red Bull). Il nativo di Rouen ha chiuso con il tempo di 1:18.201 (con gomma C3) a 2.690 ma mettendo a referto ben 117 giri. Qualche problema nel pomeriggio per la sua RB15 che è andata a spegnersi nel rettilineo. Domani per il team di Milton Keynes toccherà a Dan Ticktum.

Quinta posizione per il tedesco Nico Hulkenberg che spinge la sua Renault all’1:18.213 (medie) con 50 giri all’attivo. Pochi chilometri, quindi, per il team francese che domani manderà in pista Jack Aitkin. Al sesto posto, quindi, troviamo il padrone di casa Carlos Sainz (McLaren) in 1:18.263 a 2.752 con le C2, e 64 giri completati. Nel corso del pomeriggio è toccato al britannico Lando Norris per 24 tornate e miglior tempo di 1:19.044 a 3.533. Domani per il team di Woking saranno in pista Oliver Turvey e Sergio Sette Camara.

Ottava posizione alle spalle di Vettel per Pietro Fittipaldi con la Haas. Per il giovane brasiliano miglior crono di 1:18.643 a 3.132 con 89 tornate completate. Decimo tempo, quindi, per il messicano Sergio Perez alle spalle di Lando Norris. Per il portacolori della Racing Point 106 giri e miglior tempo di 1:19.719 a 4.208 in una giornata con le gomme Pirelli 2020. Chi ha girato effettivamente per il team tinto di rosa è stato il britannico Nick Yelloly che ha chiuso in 11esima posizione con il tempo di 1:19.774 a 4.263 con 94 giri. Completano la classifica il britannico Callum Ilott, 12esimo con l’Alfa Romeo in 1:19.819. Per il classe 1998 solamente 41 tornate messe in cascina, dato che nel corso del pomeriggio è andato a stamparsi in curva 3, chiudendo anzitempo la sua giornata. Domani, quindi, toccherà a Kimi Raikkonen. 13esimo, ed ultimo, infine, il canadese Nicholas Latifi con la Williams in 1:21.008 a 5.497 ma con 110 giri completati. Il nativo di Toronto tornerà in pista anche domani per il secondo ed ultimo giorno di test dalle ore 9.00 alle 18.00.

" Nel complesso è stata una giornata positiva. Abbiamo completato la distanza di due Gran Premi senza intoppi raccogliendo dati utili che analizzeremo per comprendere ancora meglio la nostra vettura "

Così Charles Leclerc ha commentato al termine della prima giornata di test di Formula 1 a Barcellona. "Stiamo spingendo al massimo per continuare a migliorare. Domani ci aspetta un’altra giornata di lavoro in pista. Sono pronto", ha spiegato il monegasco della Ferrari. I test proseguono domani, quando Leclerc sarà a disposizione di Pirelli mentre per la Scuderia Ferrari sarà impegnato Antonio Fuoco.

RIEPILOGO TEMPI DAY-1 TEST BARCELLONA 2019 – F1

1 77 V. Bottas (C5) Mercedes 1’15″511 110 2 16 C. Leclerc (C2) Ferrari +01″422 1’16″933 109 3 26 D. Kvyat (C4) Toro Rosso +02″168 1’17″679 101 4 10 P. Gasly (C3) Red Bull +02″690 1’18″201 117 5 27 N. Hulkenberg Renault +02″702 1’18″213 50 6 55 C. Sainz (C2) McLaren +02″752 1’18″263 64 7 5 S. Vettel (Pirelli 2020) Ferrari +02″914 1’18″425 102 8 51 P. Fittipaldi (C2) Haas +03″132 1’18″643 89 9 4 L. Norris (C3) McLaren +03″533 1’19″044 24 10 11 S. Perez (P) Racing Point +04″208 1’19″719 106 11 34 N. Yelloly Racing Point +04″263 1’19″774 94 12 C. Ilott Alfa Romeo +04″308 1’19″819 41 13 34 N. Latifi (C2) Williams +05″497 1’21″008 110

alessandro.passanti@oasport.it

Foto: LaPresse