Verrà presentata l'11 febbraio a Reggio Emilia, ma la nuova Ferrari per il Mondiale di Formula 1 2020 è già oggetto di attenzioni, indiscrezioni, speculazioni e soffiate di ogni genere. Sebbene al momento non abbia ancora un nome, visto che è nota solo la sigla del progetto, 671. Tuttavia la direzione in cui sono chiamati a muoversi i tecnici di Maranello è chiara da tempo: serve maggiore carico verticale rispetto alla SF90, e per trovarlo non si lavorerà solo sull'aerodinamica e sul passo, ma anche sulle sospensioni, con l'introduzione dell'elemento idraulico. Una direzione che sembra guardare soprattutto a Sebastian Vettel e alla salvaguardia dell'investimento economico su di lui, ma che alla lunga potrebbe giovare anche a Charles Leclerc.

Sospensione idraulica

Uno degli ambiti maggiormente sottoposti a ridefinizione è quello delle sospensioni. Ed è in parte una sorpresa, poiché la Ferrari era l'unico top team a non servirsi di elementi di carattere idraulico, elementi che saranno peraltro vietati con la rivoluzione regolamentare del 2021. Tuttavia la conferma degli pneumatici Pirelli 2019 anche per il 2020 ha portato Maranello a fare una scelta sostanzialmente obbligata, visto quanto la mancata evoluzione delle sospensioni nell'ultimo biennio abbia contribuito a rendere difficile la gestione delle gomme. E se il terzo elemento a gestione idraulica riguarderà la sospensione anteriore, anche quella posteriore sarà dotata di uno smorzatore inerziale di tipo idraulico. Il tutto con l'obiettivo di gestire al meglio il rollio e dare alla monoposto maggiore stabilità nei curvoni veloci e rapidità nei cambi di direzione stretti. Le variazioni alle sospensioni comporteranno un compattamento della scatola del cambio, con un possibile lieve accorciamento anche del passo.

Proteggere l'investimento Vettel

Maggior carico aerodinamico e un sistema sospensivo che renda più stabile il posteriore sembrano elementi che vanno incontro soprattutto alle esigenze tecniche di Sebastian Vettel. Non è un segreto che il quattro volte campione del mondo gradisca un retrotreno particolarmente attaccato all'asfalto, avendo Seb dominato nell'era degli scarichi soffiati, quando il carico posteriore era aumentato dai gas roventi del motore. E non è nemmeno un segreto che gran parte delle difficoltà del tedesco nel 2019, aggravate da una tenuta psicologica che è venuta progressivamente a mancare, venissero proprio dalle caratteristiche della SF90, particolarmente instabile in frenata e spesso sovrasterzante in uscita di curva. La scelta Ferrari - in attesa ovviamente dei riscontri in pista - ha una logica evidente: quello su Sebastian è stato ed è un investimento economicamente oneroso, sarebbe controproducente sia per le casse che per la sfida sportiva puntare solo su Leclerc e lasciare al proprio destino Seb. Anche perché, viste le ultime dinamiche di mercato piloti, non è escluso a priori che Vettel possa prolungare a sua volta oltre il 2020.

La gestione gomme serve anche a Leclerc

Certo, Charles Leclerc sembra dotato di un bagaglio tecnico e una tenuta mentale maggiori rispetto al compagno, tanto da essere spesso riuscito a domare il sovrasterzo della SF90 che ha mandato in crisi Seb. E la squadra glielo ha riconosciuto, confermandolo fino al 2024 col sottinteso di puntare forte su di lui a medio-lungo termine. In ogni caso, se la direzione presa sembra andare incontro allo stile di guida di Vettel, anche per il monegasco potrebbe rappresentare una svolta in positivo. Le difficoltà di gestione degli pneumatici sugli stint lunghi, infatti, lo hanno zavorrato in diverse occasioni, spesso più di quanto non sia accaduto al più esperto tedesco. Una monoposto in grado di migliorare la gestione delle gomme e ottimizzare le finestre di utilizzo delle stesse - e il ricordo del Gp d'Austria sfumato nel finale è ancora fresco - potrebbe giovare parecchio anche a Charles, che ama spingere senza troppi compromessi.

Charles LeclercGetty Images

Primi dati e correlazione

Stando ad alcuni rumors, i primi dati in galleria del vento non sarebbero totalmente soddisfacenti. Circostanza che non preoccuperebbe più di tanto i tecnici, confidenti di mettere tutte le tessere del mosaico al posto giusto entro l'inizio del Mondiale. A questo proposito, va detto che gli sviluppi previsti nel corso della stagione saranno implementati attraverso un nuovo impianto che andrà a sostituire da Marzo il "ragno", il simulatore utilizzato nelle ultime stagioni. Non tanto per la presunta mancata correlazione fra dati in galleria del vento, simulazioni e pista (come sottolineano a Maranello, se così fosse il "pacchetto Singapore" 2019 non avrebbe dato i risultati che ha dato), quanto piuttosto per una necessità tecnologicamente fisiologica di disporre di un sistema di ultimissima generazione.

Nuovo motore

Come anticipato prima di Natale, a dispetto di una leadership riconosciuta, Maranello metterà mano anche alla power unit. Non solo con modifiche interne alle testate, ma anche a livello di airscope. La parte alta del motore endotermico prevederebbe un diverso alloggiamento del radiatore per il raffreddamento dell'ERS in stile Honda. Il target non sarebbe soltanto di tipo prestazionale, ma anche di affidabilità, considerati i problemi emersi in diverse occasioni nel Mondiale 2019.