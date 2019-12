Corinna Schumacher torna a parlare: "Le cose più grandi iniziano con i piccoli passi"

Tra un paio di giorni ricorrerà un qualcosa di molto triste per gli appassionati di motori e di sport in generale. Il 29 dicembre 2013, infatti, forse in maniera irrimediabile la vita del sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher è stata stravolta. L’ex pilota di Ferrari e di Mercedes fu infatti protagonista di uno sfortunatissimo incidente sugli sci mentre si trovava a Meribel, sulle Alpi francesi, e da quel momento ha avuto inizio il proprio calvario.

Il Kaiser è stato protetto dalla sua famiglia da quel giorno e le informazioni sul suo stato di salute non sono note in maniera precisa. Tante dunque le indiscrezioni circa le sue condizioni e molte anche le smentite da parte dei responsabili della comunicazione del campione teutonico. Come riportato da L’Equipe, la moglie Corinna è tornata a parlare, pubblicando un messaggio a una pagina Facebook che verrà lanciata nel prossimo weekend, in onore del celebre marito: “Le cose grandi iniziano sempre con i piccoli passi. Tante piccole pietre possono formare un enorme mosaico. Insieme siamo più forti“. A detta di molti, sono considerazioni sull’evoluzione dello status fisico di Schumacher, che comunque rimane avvolto nel mistero.

