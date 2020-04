Coronavirus: anche Williams e Racing Point costrette al taglio degli stipendi, piloti compresi

Anche Williams e Racing Point saranno costrette a tagliare gli stipendi dei propri dipendenti a causa della crisi economica indotta dal coronavirus o, per meglio dire, dall'impossibilità di far disputare i Gran Premi (ultima notizia il rinvio del GP del Canada). Sono quindi tre i team che hanno comunicato l'impossibilità di pagare per intero le retribuzioni di tutti i collaboratori (piloti compresi), dopo quanto annunciato nei passati giorni dalla McLaren.

La Williams ha informato che alcuni resteranno proprio a casa, chi lavorerà percepirà comunque solo il 20% della propria retribuzione, i piloti George Russell e Nicholas Latifi compresi.

" Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma una scelta necessaria per garantire il posto di lavoro a tutti e la certezza della piena ripresa dell’attività appena la situazione generale lo consentirà. La pandemia di Covid-19 che ha bloccato il Mondiale di F1, ha appesantito i conti economici dei team medio-piccoli che partecipano al campionato, situazione alla quale Liberty Media e la FIA stanno cercando di porre rimedio, valutando l’introduzione rapida di una serie di misure anticrisi. [Mike O'Driscoll, CEO Williams F1 Team] "

Stesso discorso anche per la Racing Point, nonostante l'ingresso dell'Aston Martin nel gruppo.